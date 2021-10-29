Компания Facebook официально сменила название

 Основатель Facebook Марк Цукерберг на онлайн-презентации грядущего ребрендинга компании официально объявил её новое название.

Компания Facebook официально сменила название

Pixabay

Цукерберг наконец рассекретил название новой компании

Как сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию презентации ребрендинга Facebook, основатель компании Марк Цукерберг объявил о смене названия на Meta. Таким образом Facebook намерен продемонстрировать, что компания уже давно является не только соцсетью, но и владельцем мессенджера WhatsApp, сервиса Instagram и других активов.

«Наш бренд так связан с Facebook, соцсетью, но мы уже не только она. Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta», — заявил Цукерберг. Также он пояснил, что названия сервисов не изменятся: соцсеть Facebook, мессенджер WhatsApp и сервис Instagram останутся теми же.

Однако теперь, по словам Цукерберга, компания сосредоточит свои усилия на метавселенной и её сервисах, а также будет внедрять в них все возможности соцсети, которая и стала началом всего. «Слово Meta происходит от греческого языка и значит "вне, по ту сторону". И это очень близко тому, чем мы занимаемся. Ведь мы пытается выйти за пределы экранов смартфонов, за пределы тех рамок, что стоят перед людьми сейчас», — заявил он.

Глава новоиспечённой компании Meta заверил, что для совершения этого скачка в будущее «понадобится участие каждого». Своё выступление Цукерберг завершил высказыванием о том, что будущее будет «за пределами всего, что мы можем себе представить».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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