США обвинили украинца и нескольких россиян в создании ботнета Trickbot

Задержали пока только двоих – 38-летнего россиянина и 55-летнюю гражданку Латвии.

Министерство юстиции США обвинило украинца и нескольких россиян в создании ботнета Trickbot, посредством которого осуществлялись атаки на миллионы компьютеров по всему миру.

Об этом сообщается в пресс-релизе американского ведомства в связи с экстрадицией в США одного из хакеров – 38-летнего россиянина Владимира Дунаева. Подозреваемого выдала американцам Южная Корея, где он застрял из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Следствие считает, что Дунаев вместе с сообщниками с ноября 2015 года по август 2020 года похищали деньги и конфиденциальную информацию через компьютерные сети. Жертвами хакеров являлись как отдельные люди, так и финансовые учреждения, школы, правительственные организации, частный бизнес.

Кроме Дунаева публично известно имя только одного из членов группировки – это гражданка Латвии, 55-летняя россиянка Алла Витте. Ее арестовали в начале февраля 2021 года в Майами.

Имя гражданина Украины, подозреваемого в причастности к группировке Trickbot, не называется.