PayPal не планирует приобретать Pinterest

Компания PayPal Inc в настоящий момент не планирует покупать сайт Pinterest Inc. Об этом говорится в сообщении PayPal, пишет investing.

PayPal не планирует приобретать Pinterest
Фото: delo.ua

Сделка отменяется

Ранее Bloomber сообщил, что PayPal хочет купить социальную сеть Pinterest. Предполагаемая сумма сделки может составить $40 млрд.

21 октября Акции Pinterest в Нью-Йорке после сообщения о возможном соглашении взлетели на 19% и достигли отметки в $66, зато акции PayPal упали на 3,3%.

Bloomberg отмечал, что Pinterest в сложном положении, поскольку был уволен один из основателей компании Эван Шарп, а несколько бывших сотрудниц обвиняют компанию в дискриминации в отношении женщин.

Pinterest стала публичной в 2019 году и стартовала с капитализацией в $10 млрд.

Напоминаем, что платежная система PayPal также договорилась о покупке японской платформы Paidy, которая предоставляет возможность платить за покупки в рассрочку.

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