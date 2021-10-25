В Николаеве заблокировали работу группировки, которая отмывала деньги для хакеров
СБУ провела операцию в рамках правовой помощи для США.
Служба безопасности Украины во исполнение американского запроса об оказании правовой помощи заблокировала в Украине деятельность лиц, которые занимались отмыванием украденных хакерами денег.
Об этом сообщается на сайтах СБУ и Офиса генерального прокурора.
Группа действовала в даркнете, используя разветвленную сеть подставных лиц и финансовых сервисов. Ее клиентами были международные хакерские группировки, которые хотели вывести краденое в наличные.
Никаких подробностей о подозреваемых органы не приводят, кроме того, что они действовали в Николаеве.
Во время обысков СБУ нашла и изъяла компьютеры с доказательствами незаконной деятельности, черновые записи и наличные. Кроме того, следователи нашли большое количество флешек с вредным программным обеспечением. Выяснилось, что подозреваемые продавали флешки с вирусами, с помощью которых получали доступ к цифровым кошелькам жертв и тихо воровали из них деньги.
"В настоящее время осуществляется анализ изъятой информации для привлечения к уголовной ответственности всех ответственных лиц, в том числе иностранных заказчиков махинаций", - говорится в сообщении.
Напомним, в июне киберполиция Украины сообщила о задержании шести человек, якобы причастных к программе-вымогателю Clop. В ноябре 2020 года неизвестные хакеры атаковали этой программой корейского ритейлера E-Land, которому пришлось из-за этого закрыть все свои магазины. Тогда сообщалось, что сами хакеры находятся в РоSSии, а в Украине задержали только людей, причастных к отмыванию денег для операторов Clop.