В Николаеве заблокировали работу группировки, которая отмывала деньги для хакеров

Служба безопасности Украины во исполнение американского запроса об оказании правовой помощи заблокировала в Украине деятельность лиц, которые занимались отмыванием украденных хакерами денег.

Об этом сообщается на сайтах СБУ и Офиса генерального прокурора.

Группа действовала в даркнете, используя разветвленную сеть подставных лиц и финансовых сервисов. Ее клиентами были международные хакерские группировки, которые хотели вывести краденое в наличные.

Никаких подробностей о подозреваемых органы не приводят, кроме того, что они действовали в Николаеве.

Во время обысков СБУ нашла и изъяла компьютеры с доказательствами незаконной деятельности, черновые записи и наличные. Кроме того, следователи нашли большое количество флешек с вредным программным обеспечением. Выяснилось, что подозреваемые продавали флешки с вирусами, с помощью которых получали доступ к цифровым кошелькам жертв и тихо воровали из них деньги.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

"В настоящее время осуществляется анализ изъятой информации для привлечения к уголовной ответственности всех ответственных лиц, в том числе иностранных заказчиков махинаций", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне киберполиция Украины сообщила о задержании шести человек, якобы причастных к программе-вымогателю Clop. В ноябре 2020 года неизвестные хакеры атаковали этой программой корейского ритейлера E-Land, которому пришлось из-за этого закрыть все свои магазины. Тогда сообщалось, что сами хакеры находятся в РоSSии, а в Украине задержали только людей, причастных к отмыванию денег для операторов Clop.