СНБО обнародовал список украинских Telegram-каналов, продвигающих пророSSийские нарративы

Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции Достоинства.

СНБО обнародовал список украинских Telegram-каналов, продвигающих пророSSийские нарративы
Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны обнародовал список украинских Telegram-каналов, продвигающих пророSSийские нарративы о Глоссарию названий, терминов и словосочетаний для СМИ и чиновников по противодействию пропаганде.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"На публикацию Глоссарию мгновенно отреагировали телеграмм-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу РоSSийской Федерации. Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции Достоинства, которую каналы называют «переворотом»", - говорится в сообщении.

Среди таких каналов:

  • Klymenko Time (53 тысячи подписчиков) - медийный проект, принадлежащий бывшему министру доходов и сборов Украины - АлександруКлименко. Проект был запущен в октябре 2017 года. Уже в декабре 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в студии YouTube канала Klymenko Time. Это было реакцией на проведение эфира со скандальным адвокатом Татьяной Монтян. Канал часто распространял пророSSийские и такие, которые направлены против правительства Украины, публикации.

  • Vesti (20 тысяч подписчиков) - канал издания Vesti.ua, принадлежащей медиахолдингу "Мультимедиа-инвест групп". Главой холдинга является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Клименко - Ольга Семченко.

"Первые два канала открыто связанные с Александром Клименко. Не является неожиданностью, что личные интересы Клименко направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, критику действий правительства и поддержку сепаратистских движений. Эти каналы и связанные с ними медиа уже неоднократно было замечено в продвижении интересов пророSSийских деятелей", - отметили в СНБО.

Также для распространения дезинформационных материалов в пользу РФ были использованы следующие Телеграмм-каналы:

  • Шептун (57 тысяч подписчиков) - один из самых популярных анонимных Telegram-каналов, пишут о политике. Характерным признаком является публикация инсайдов и непроверенной информации. Активно цитирует прокремлевских пропагандистов.

  • First (447 тысяч подписчиков) - один из крупных Telegram-каналов, пишет о политике в Украине. На первый взгляд не выделяется среди других резкими пророSSийскими публикациями. Однако анализ взаимодействия с другими каналами свидетельствует, что он принадлежит к пулу, поддерживаемого РФ.

Эти два канала администрируемых пользователем «@A_menejer» (он же @ A_manager2 и @Arhangel). Согласно данным СБУ это лицо принимает заказы из публикаций материалов политического характера, осуществляет менеджмент и администрирование сети каналов.

Реальное лицо, что стоит за администрированием, известное правоохранительным органам, и в настоящее время находится в розыске по ст. ст. 293-294 УК.

Кроме вышеупомянутых каналов, @A_menejer также администрирует известные пророSSийские каналы: "Легитимный", "Резидент" и "ЗеРада". Еще один канал, отреагировал репост с Klymenko Time - Новоstnoy - так же администрируется лицом "@A_menejer". Новоstnoy (3 800 подписчиков) - это канал-прокладка, что используется для распространения публикаций прокремлевских каналов.

Для того, чтобы убедиться, что все эти каналы взаимосвязаны, нужно лишь ознакомиться со статистикой, доступной на открытом ресурсе tgstats.

Также в СНБО назвали аккаунты персональных блогов, продвигающих пророSSийские нарративы.

Фото: rnbo.gov.ua

"Таким образом, мы можем убедиться в существовании и скоординированной деятельности большой разветвленной сети пропагандистских ресурсов, которые работают в пользу интересов РФ. Эта сеть ориентирована на проведение дискредитационно дезинформационных кампаний против Украины с целью расшатывания внутриполитической ситуации", - отметили в СНБО.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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