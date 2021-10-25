Facebook будет судиться с украинцем, которого подозревают в краже данных 178 млн пользователей

Компания утверждает, что мужчина собирал данные пользователей, в том числе их номера телефонов, в период с 2018 по 2019 год.

Американская компания Facebook подает в суд на украинского хакера Александра Солонченко. Его подозревают в похищении и продаже информации о 178 миллионов пользователей соцсети. Об этом сообщает Businessinsider.

Компания утверждает, что мужчина нарушил условия использования платформы, запрещающие ее пользователям делать что-либо незаконное с ее данными, собирать данные с помощью автоматизированных систем.

Компания в исковом заявлении утверждает, что Солонченко собрал данные пользователей, в том числе их номера телефонов, примерно у 178 миллионов пользователей Facebook в период с 2018 по 2019 год.

После этого собранные данные были размещены на Raid Forums - сайте, где пользователи покупают и продают утечки и украденные базы данных. На скриншоте с сайта, предоставленного Facebook, аккаунт, который якобы принадлежит Солонченко, предлагал продать собранные данные.

Facebook просит суд провести слушания с участием присяжных, запретить Солонченко использовать его продукты или продавать любые данные, полученные от него.

Напомним, накануне Facebook согласилась оплатить более 14 миллионов долларов штрафа за нарушение правил приема на работу иностранцев.