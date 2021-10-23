В Хмельницкой области в базу "eHealth" внесли данные о фиктивной вакцинации от ковида
Это привело к выдаче фиктивных сертификатов о прививках.
В Хмельницкой области следователи расследуют факт внесения в базу «eHealth» ложных данных о прививках от коронавируса.
Об этом сообщили в областной полиции.
Как выяснилось в ходе расследования, данные о вакцинации, которая не проводилась, внесли должностные лица одного из медицинских учреждений области для сокрытия факта потери вакцины от коронавируса.
Это привело к выдаче фиктивных сертификатов о прививках.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).
Расследование продолжается.
Напомним, Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что, находясь в реанимации под кислородными масками, украинцы признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19.
Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в Украине открыто почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов вакцинации против коронавируса. Он также призвал граждан сообщать о таких фактах.