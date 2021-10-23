В Хмельницкой области в базу "eHealth" внесли данные о фиктивной вакцинации от ковида

Это привело к выдаче фиктивных сертификатов о прививках.

В Хмельницкой области в базу "eHealth" внесли данные о фиктивной вакцинации от ковида

В Хмельницкой области следователи расследуют факт внесения в базу «eHealth» ложных данных о прививках от коронавируса.

Об этом сообщили в областной полиции.

Как выяснилось в ходе расследования, данные о вакцинации, которая не проводилась, внесли должностные лица одного из медицинских учреждений области для сокрытия факта потери вакцины от коронавируса.

Это привело к выдаче фиктивных сертификатов о прививках.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

Расследование продолжается.

Напомним, Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что, находясь в реанимации под кислородными масками, украинцы признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в Украине открыто почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов вакцинации против коронавируса. Он также призвал граждан сообщать о таких фактах.

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