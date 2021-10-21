Британский регулятор оштрафовал Facebook на $70 миллионов

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) оштрафовало Facebook на 50,5 млн фунтов ($69,5 млн) за отказ предоставить информацию о покупке сервиса для поиска GIF-анимаций Giphy. Об этом пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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За что оштрафовали соцсеть

«Мы предупредили Facebook, что отказ предоставить нам важную информацию является нарушением закона, но даже после проигрыша апелляции в двух разных судах Facebook продолжал игнорировать свои юридические обязательства», — отметил главный директор по слияниям CMA Джоэл Бэмфорд.

Он уточнил, что в Великобритании компаниям не требуется получать одобрение CMA до завершения сделки купли-продажи. Но если они решат пойти на слияние, то регулятор может остановить его, если решит, что в результате могут пострадать потребители и необходимо провести расследование.

«Это должно служить предупреждением для любой компании, которая считает себя выше закона», — подчеркнул Бэмфорд.

Facebook пообещал изучить это решение CMA и рассмотреть варианты ответных действий. «Мы категорически не согласны с несправедливым решением CMA наказать Facebook за попытку точно соблюсти требования, установленные самим регуляторов», — говорится в заявлении компании.

Предыстория

Facebook сообщил о покупке Giphy весной 2020 года. В компании заявили, что платформу присоединят к Instagram, чтобы упростить пользователям «поиск идеальных GIF-анимаций и стикеров в сторис и личных сообщениях». По данным FT, сумма сделки составила $400 млн.