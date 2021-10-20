Facebook запустила криптовалютный кошелёк Novi в США и Гватемале — американские сенаторы призвали компанию прекратить это

Стало известно, что Facebook в партнёрстве с криптовалютной биржей Coinbase приступила к тестированию собственного цифрового кошелька Novi в США и Гватемале. В рамках пилотного проекта пользователи кошельков компании смогут приобретать Pax Dollar и использовать стейблкоин при переводах.

Facebook запустила криптовалютный кошелёк Novi в США и Гватемале — американские сенаторы призвали компанию прекратить это

Изображение: Anadolu Agency / Getty Images

При этом компания не намерена отказываться от планов по запуску собственной криптовалюты. «Это не означает, что наши планы относительно Diem изменились. Мы намерены реализовать в кошельке Novi поддержку Diem, как только криптовалюта получит одобрение регулирующих органов и будет официально запущена», — говорится в сообщении Facebook.

Согласно имеющимся данным, в рамках пилотного проекта пользователи из США и Гватемалы могут загрузить из магазинов Apple App Store и Google Play Маркет приложение Novi для взаимодействия со стейблкоином Pax Dollar. Напомним, криптовалютный кошелёк Novi был впервые анонсирован под названием Calibra в 2019 году, когда Facebook объявила о планах по запуску стейблкоина Libra.

Примечательно, что американские сенаторы от Демократической партии призвали Facebook прекратить развитие проекта, связанного с запуском криптовалюты и цифрового кошелька. На имя генерального директора Facebook Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) было направлено соответствующее письмо, в котором сенаторы заявили, что компании «нельзя доверять управление криптовалютой». Согласно имеющимся данным, это письмо было направлено через несколько часов после объявления Facebook о начале тестирования криптовалютного кошелька.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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