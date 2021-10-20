Facebook выплатит более 14 миллионов долларов штрафа в США

Американская компания Facebook согласилась выплатить более 14 млн долларов штрафа за нарушения правил приема на работу иностранцев.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, Facebook выплатит правительству США 4,75 миллиона долларов, а также 9,5 миллиона долларов - пострадавшим от дискриминации.

"Facebook не выше закона и должен выполнять федеральные законы нашей страны о гражданских правах, включая те, которые запрещают дискриминационную практику найма и найма на работу", - сказала помощник генерального прокурора Кристен Кларк из отдела гражданских прав Министерства юстиции.

Дело касалось незаконного бронирования высокооплачиваемых рабочих мест для работников-иммигрантов. Согласно американскому законодательству, компании, приглашающие на работу работников-иностранцев, должны доказать, что они не могут найти на территории страны квалифицированных работников, которые могли бы выполнить эту работу.

Представители Министерства юстиции ранее заявляли, что их расследование началось, когда Facebook подала заявление в Министерство труда о принятии иностранного работника на должность художественного директора. При этом получить должность мог кандидат, который имеет только степень бакалавра и два года опыта.

Чиновники заявили, что Facebook должен был бы найти американца, который бы получил такую работу. Список других должностей включал ряд должностей программного обеспечения, а также нетехнические должности.

В Facebook заявляли, что компании не хватает американских студентов, получающих научные и инженерные степени, чтобы удовлетворить их спрос. Проблема, по их словам, только усиливается, поскольку продукты становятся все более сложными и зависимыми от передовых технологий, таких как искусственный интеллект.