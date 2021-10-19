Китай может заставить Tencent, TikTok и других показывать свой контент в поисковиках

Китайские власти рассматривают возможность заставить крупные местные интернет-компании, включая Tencent, Alibaba и ByteDance, демонстрировать свой контент в результатах поиска, что могло бы устранить барьеры между различными платформами. Китайский интернет отличается тем, что пользователи в основном ограничены экосистемой одной определённой компании и новая инициатива призвана это изменить.

Bloomberg

Министерство промышленности и информационных технологий Китая обсуждает правила, позволяющие сделать сотни миллионов статей из приложения Tencent WeChat доступными через ведущие поисковые системы, например, Baidu. Также вследствие изменений ролики из Douyin, китайской версии TikTok, смогут появляться в выдаче поисковых систем Китая. Сообщается, что регулирующие органы опрашивают компании, чтобы определить целесообразность изменений, и пока неясно, пойдут ли они дальше.

Bloomberg

Принуждение ByteDance, Tencent и других компаний к выдаче их контента в поисковиках было бы беспрецедентным для Китая. Это может отвлечь доходы от рекламы таких сервисов, как WeChat или Douyin в пользу поисковых систем, таких как Baidu. Этот шаг может стать равносильным требованию регулирующих органов США , которые намерены вынудить Facebook открыть публичные сообщения в WhatsApp для поиска Google .

На фоне этих слухов акции Baidu на гонконгской фондовой бирже подорожали на 4,3 %. Представители ведущих интернет-компаний страны, включая Baidu, Tencent и ByteDance никак не прокомментировали ситуацию.



