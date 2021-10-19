Facebook сделает мир, где на работу будут ходить в виде аватаров и наймет 10 тысяч работников в Европе для создания виртуальной реальности

Facebook планирует в течение пяти лет взять на работу 10 тыс работников в Европейском Союзе для создания виртуального мира, в котором пользователи будут работать и общаются в сети в виде аватаров. Об этом сообщается в официальном блоге Facebook.

Facebook сделает мир, где на работу будут ходить в виде аватаров и наймет 10 тысяч работников в Европе для создания виртуальной реальности
Фото: Pixabay

В Facebook подчеркнули, что Европа для них имеет большое значение.

«Эти инвестиции — вотум доверия в силу европейской технологической индустрии и потенциала европейских технологических талантов», — отметили в компании.

Facebook уже начал тестирование нового приложения виртуальной реальности для удаленной работы, который позволяет пользователям с помощью специальной гарнитуры присутствовать на совещаниях в виде своих аватаров.

В сентябре компания инвестировала $50 млн на создание этой метавселенной.

В интервью The Verge Марк Цукерберг отметил, что о метавселенной можно думать как о «воплощенном интернете», где вместо того, чтобы просматривать контент, пользователь становится его частью.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Twitter будет продвигать собственный аналог Clubhouse, финансово поддерживая создателей контентаTwitter будет продвигать собственный аналог Clubhouse, финансово поддерживая создателей контента
Facebook меняет подход к подсчёту пользователей в рекламных целяхFacebook меняет подход к подсчёту пользователей в рекламных целях
Ирландский регулятор предпишет Facebook изменить условия предоставления сервиса и, вероятно, оштрафуетИрландский регулятор предпишет Facebook изменить условия предоставления сервиса и, вероятно, оштрафует
Электронные больничные оформили более 1 млн украинцевЭлектронные больничные оформили более 1 млн украинцев
Американский регулятор предупредил, что будет штрафовать продавцов за фейковые обзоры и отзывыАмериканский регулятор предупредил, что будет штрафовать продавцов за фейковые обзоры и отзывы
Блок рекламы


Похожие новости
Ботнет FreakOut заражает цифровые видеомагнитофоны для тайной добычи криптовалютБотнет FreakOut заражает цифровые видеомагнитофоны для тайной добычи криптовалют
Ирландский регулятор предпишет Facebook изменить условия предоставления сервиса и, вероятно, оштрафуетИрландский регулятор предпишет Facebook изменить условия предоставления сервиса и, вероятно, оштрафует
Facebook меняет подход к подсчёту пользователей в рекламных целяхFacebook меняет подход к подсчёту пользователей в рекламных целях
Американский регулятор рассмотрит заявку Boeing на работу спутников связиАмериканский регулятор рассмотрит заявку Boeing на работу спутников связи
Facebook основала фонд на $10 миллионов для поощрения создателей VR-контентаFacebook основала фонд на $10 миллионов для поощрения создателей VR-контента
РоSSия хочет оштрафовать Facebook из-за задержки с удалением контентаРоSSия хочет оштрафовать Facebook из-за задержки с удалением контента
Бывшая сотрудница обвинила Facebook в сознательном нежелании бороться против дезинформацииБывшая сотрудница обвинила Facebook в сознательном нежелании бороться против дезинформации
В Facebook назвали причину многочасового сбояВ Facebook назвали причину многочасового сбоя
В даркнете продают базу с личной информацией 1,5 млрд пользователей Facebook
Facebook, Instagram и другие соцсети "лежат": названа вероятная причина глобального сбояFacebook, Instagram и другие соцсети "лежат": названа вероятная причина глобального сбоя
Последние новости
Подгружаем последние новости