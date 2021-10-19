Facebook сделает мир, где на работу будут ходить в виде аватаров и наймет 10 тысяч работников в Европе для создания виртуальной реальности

Facebook планирует в течение пяти лет взять на работу 10 тыс работников в Европейском Союзе для создания виртуального мира, в котором пользователи будут работать и общаются в сети в виде аватаров. Об этом сообщается в официальном блоге Facebook.

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В Facebook подчеркнули, что Европа для них имеет большое значение.

«Эти инвестиции — вотум доверия в силу европейской технологической индустрии и потенциала европейских технологических талантов», — отметили в компании.

Facebook уже начал тестирование нового приложения виртуальной реальности для удаленной работы, который позволяет пользователям с помощью специальной гарнитуры присутствовать на совещаниях в виде своих аватаров.

В сентябре компания инвестировала $50 млн на создание этой метавселенной.