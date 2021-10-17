Instagram стала опасаться утратить подростковую аудиторию

Принадлежащая Facebook платформа Instagram, как сообщило издание New York Times со ссылкой на внутренние документы и анонимные источники, обеспокоена угрозой потери подростковой аудитории. В этой связи было принято решение выделить значительную часть маркетингового бюджета на рекламу сервиса именно среди подростков.

Instagram стала опасаться утратить подростковую аудиторию

Источник: cnet.com

Начиная с 2018 года почти весь мировой маркетинговый бюджет Instagram направлялся именно на связь с юношеской аудиторией — в этом году его размер составляет $390 млн, утверждает издание. Политика продвижения сервиса включает в себя как прямые обращения к подростковой аудитории, так и связь с их родителями. Вопрос, по всей видимости, действительно не терпит отлагательства: в данном сегменте Instagram активно теснят такие мощные конкуренты, как TikTok и Snapchat.

Facebook и Instagram оказались под пристальным вниманием общественности и политических структур после того, как бывшая сотрудница Facebook Френсис Хаген (Frances Haugen) передала для публикации документы, согласно которым руководство соцсети было осведомлено о потенциальном вреде Instagram для психики подростковой аудитории. Речь идёт о депрессиях и тревожности. Хаген дала показания перед Конгрессом США, заявив, что продукты Facebook «вредят детям, разжигают раскол и ослабляют нашу демократию».

Instagram стала опасаться утратить подростковую аудиторию

Источник: cnet.com

Facebook заявила, что цель и результаты исследования относительно Instagram были неверно истолкованы. И в подтверждение своей позиции представила результаты другого исследования, согласно которым Instagram, напротив, полезна для подростков — соцсеть «помогает им справиться с неприятными проблемами, типичными для подросткового возраста». Относительно материала New York Times представитель Facebook также заявил, что всё не так драматично. Сервис направляет на привлечение подростков далеко не весь маркетинговый бюджет, хотя и считает эту аудиторию одним из важных сообществ, поскольку именно молодая аудитория выявляет и задаёт тренды.

В сентябре была приостановлена работа над проектом Instagram Kids — его целевой аудиторией были дети до 13 лет, которым доступ на сайт Instagram запрещён. Компания уверяла, что приложение должно было отличаться от взрослой версии, в том числе отсутствием рекламы и функциями родительского контроля. Глава Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) заявил, что всё ещё считает проект Instagram Kids необходимым, поскольку дети всё равно пользуются веб-сервисами и попросту врут о своём возрасте, когда это необходимо.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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