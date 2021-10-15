Американский регулятор предупредил, что будет штрафовать продавцов за фейковые обзоры и отзывы

Федеральная торговая комиссия (FTC) заявила, что будет штрафовать компании за использование поддельных и заведомо ложных онлайн-обзоров, отзывов или других подтверждений качества товара, вводящих в заблуждение для обмана потребителей.

Об этом было объявлено в среду после того, как FTC направила письма с предупреждением более чем 700 ведущим компаниям, начиная с премиум-брендов и известных конгломератов и заканчивая торговыми платформами, сайтами социальных сетей и предприятиями по производству одежды для массового рынка. Регулятор призвал компании не использовать такие незаконные методы в своих маркетинговых и рекламных кампаниях в интернете, поскольку они могут привести к серьёзным штрафам.

«Получение уведомления ставит вашу компанию в известность о том, что описанное в нем поведение может повлечь за собой гражданские штрафы в размере до $43 792 за нарушение», — сообщила в письме Серена Вишванатан (Serena Viswanathan), заместитель директора FTC. Компании также попросили распространить письмо и уведомление о штрафных санкциях среди всех своих «дочек», предлагающих услуги и продукты в пределах границ Соединённых Штатов.

«Фейковые отзывы и другие формы вводящей в заблуждение рекламы обманывают потребителей и подрывают честный бизнес», — отметил Сэмюэл Левин (Samuel Levine), директор Бюро по защите прав потребителей при FTC.



