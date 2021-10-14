Twitter будет продвигать собственный аналог Clubhouse, финансово поддерживая создателей контента

Twitter объявила во вторник, что планирует поддержать создателей контента в Spaces, аналога Clubhouse, с помощью новой программы развития Twitter Spaces Spark Program, рассчитанной на три месяца. Планы Twitter перекликаются с аналогичной трёхмесячной программой, которую Clubhouse запустил в марте 2021 года.

theverge.com

Программа Spaces Spark предназначена для поощрения около 150 создателей контента для Spaces. Тем, кто подаст заявку и чьё участие в программе будет одобрено, Twitter предоставит выплаты в размере $2500 в месяц и $500 в виде ежемесячных рекламных кредитов, которые можно потратить на продвижение своих Spaces, ранний доступ к новым функциям Twitter и ряд других привилегий.

*unmutes*

today we’re opening the application process for the Twitter Spaces Spark Program

what’s that? it’s an initiative for creators who are excited about the future of social audio ? pic.#twitter#.com/4zay8uvao8 — Spaces (@TwitterSpaces) October 12, 2021

Пользователи, которые хотят принять участие в программе, должны соответствовать следующим критериями:

быть не младше 18 лет;

иметь 5000 или больше активных подписчиков;

проживать в США , по крайней мере на первом этапе программы;

, по крайней мере на первом этапе программы; делать не менее двух публикаций Spaces в неделю.

Twitter предлагает куда более скромный набор льгот для создателей контента, чем предлагала Clubhouse в рамках своей программы Creator First. Там пользователям, чей контент был частью «Пилотного сезона», предлагалось $5000 в месяц и доступ к новому оборудованию.

Отмечается, что результаты программы поощрения создателей контента Clubhouse были неоднозначными. Пользователям понравилась поддержка сервиса в целом, однако они отметили, что компания не может выполнять свои обязательства по налаживанию долгосрочного сотрудничества между создателями контента и рекламодателями.

Twitter пока не комментирует долгосрочные перспективы программы. Заявки на участие в Twitter Spaces Spark Program принимаются до 22 октября 2021 года.



