Twitter будет продвигать собственный аналог Clubhouse, финансово поддерживая создателей контента

Twitter объявила во вторник, что планирует поддержать создателей контента в Spaces, аналога Clubhouse, с помощью новой программы развития Twitter Spaces Spark Program, рассчитанной на три месяца. Планы Twitter перекликаются с аналогичной трёхмесячной программой, которую Clubhouse запустил в марте 2021 года.

theverge.com

Программа Spaces Spark предназначена для поощрения около 150 создателей контента для Spaces. Тем, кто подаст заявку и чьё участие в программе будет одобрено, Twitter предоставит выплаты в размере $2500 в месяц и $500 в виде ежемесячных рекламных кредитов, которые можно потратить на продвижение своих Spaces, ранний доступ к новым функциям Twitter и ряд других привилегий.

*unmutes*

today we’re opening the application process for the Twitter Spaces Spark Program

what’s that? it’s an initiative for creators who are excited about the future of social audio ? pic.#twitter#.com/4zay8uvao8

— Spaces (@TwitterSpaces) October 12, 2021