Twitter будет продвигать собственный аналог Clubhouse, финансово поддерживая создателей контента

Twitter объявила во вторник, что планирует поддержать создателей контента в Spaces, аналога Clubhouse, с помощью новой программы развития Twitter Spaces Spark Program, рассчитанной на три месяца. Планы Twitter перекликаются с аналогичной трёхмесячной программой, которую Clubhouse запустил в марте 2021 года.

Twitter будет продвигать собственный аналог Clubhouse, финансово поддерживая создателей контента

theverge.com

Программа Spaces Spark предназначена для поощрения около 150 создателей контента для Spaces. Тем, кто подаст заявку и чьё участие в программе будет одобрено, Twitter предоставит выплаты в размере $2500 в месяц и $500 в виде ежемесячных рекламных кредитов, которые можно потратить на продвижение своих Spaces, ранний доступ к новым функциям Twitter и ряд других привилегий.

*unmutes*
today we’re opening the application process for the Twitter Spaces Spark Program
what’s that? it’s an initiative for creators who are excited about the future of social audio ? pic.#twitter#.com/4zay8uvao8

— Spaces (@TwitterSpaces) October 12, 2021

Пользователи, которые хотят принять участие в программе, должны соответствовать следующим критериями:

  • быть не младше 18 лет;
  • иметь 5000 или больше активных подписчиков;
  • проживать в США, по крайней мере на первом этапе программы;
  • делать не менее двух публикаций Spaces в неделю.

Twitter предлагает куда более скромный набор льгот для создателей контента, чем предлагала Clubhouse в рамках своей программы Creator First. Там пользователям, чей контент был частью «Пилотного сезона», предлагалось $5000 в месяц и доступ к новому оборудованию.

Отмечается, что результаты программы поощрения создателей контента Clubhouse были неоднозначными. Пользователям понравилась поддержка сервиса в целом, однако они отметили, что компания не может выполнять свои обязательства по налаживанию долгосрочного сотрудничества между создателями контента и рекламодателями.

Twitter пока не комментирует долгосрочные перспективы программы. Заявки на участие в Twitter Spaces Spark Program принимаются до 22 октября 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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