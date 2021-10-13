Электронные больничные оформили более 1 млн украинцев

Украина полностью перешла на электронные больничные с 1 октября.

Электронные больничные оформили более 1 млн украинцев
Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація

Более 1 млн украинцев оформили электронные больничные.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По ее данным, на сегодня учреждения здравоохранения сформировали уже более 1,7 млн медицинских заключений о временной нетрудоспособности. На их основе были сгенерированы более 1 миллиона 180 тысяч электронных листков нетрудоспособности, из которых работодатели передали в Фонд социального страхования Украины на оплату 164 тысячи больничных на общую сумму 267,5 млн гривен.

В Минздраве напомнили, что информацию о сформированных электронных больничных своих работников работодатели могут узнать в кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Там же можно увидеть все записи о временной нетрудоспособности, которые будут зарегистрированы в Электронном реестре листков нетрудоспособности в будущем.

Напомним, Украина полностью перешла на электронные больничные с 1 октября. Вместо больничного листа отныне врач создает электронный МВТН. Именно этот электронный документ подтверждает нетрудоспособность пациента в течение определенного периода. На основании МВТН формируется электронный больничный в Электронном реестре листков нетрудоспособности с учетом данных в Реестре застрахованных лиц. Соответствующую информацию можно посмотреть в личном кабинете застрахованного лица.

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