Сеть аптек "АНЦ" подверглась хакерской атаке

Компания заявила, что не будет платить выкуп.

Сеть аптек "АНЦ" подверглась хакерской атаке
Фото: anc.ua

Аптечная сеть "АНЦ" подверглась масштабной кибератаке, которая заблокировала ее информационную систему. Хакеры требуют от компании выкуп в биткойнах, но она платить не будет.

Об этом сообщил гендиректор сети Николай Щербина.

"Группа профессиональных хакеров-вымогателей сломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу. Поскольку АНЦ - это крупнейшая национальная сеть аптек, действуя таким образом, вымогатели лишили сотни тысяч граждан Украины возможности безопасно и удобно получить доступ к лекарствам в разгар пандемии COVID-19. Поэтому моя принципиальная позиция, позиция моих коллег и акционеров - даже несмотря на понесенные и возможные убытки, не вести никаких переговоров с кибертеррористами и тем более не платить им, ведь это по сути укрепляет их "бизнес" и открывает возможности для новых атак ", - заявил он.

Компания обратилась за помощью в правоохранительные органы.

"Параллельно наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которая, скорее всего, займет несколько дней (чего стоит только приобретение, доставка и настройка новых маршрутизаторов в более чем 1000 аптек)", - написал Щербина.

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