Google не позволит монетизировать контент, отрицающий изменение климата
Google отключит рекламу, которая находится рядом с контентом, отрицающим изменение климата в результате деятельности человека и выбросов в атмосферу. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Wall Street Journal .
Запрет будет касаться контента, в котором отрицается, что деятельность человека или выбросы парниковых газов способствуют изменению климата. Изменения коснутся, в том числе и видео на YouTube.
Google будет использовать комбинацию автоматизированных инструментов и человеческого анализа, чтобы обеспечить соблюдение новых правил.
Также рекламодатели не смогут покупать рекламу, которая отрицает изменение климата или содержит ссылки на веб-страницу, отрицающую изменение климата.
Новая политика не коснется рекламы публичных обсуждений или исследований климатической политики.
Напомним
Ранее в этом году французское агентство по надзору за конкуренцией оштрафовало Google на 220 млн евро за злоупотребление своим рыночным положением в индустрии онлайн-рекламы.