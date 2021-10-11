Google не позволит монетизировать контент, отрицающий изменение климата

Google отключит рекламу, которая находится рядом с контентом, отрицающим изменение климата в результате деятельности человека и выбросов в атмосферу. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Wall Street Journal .

Google не позволит монетизировать контент, отрицающий изменение климата
Фото: cnet.com

Запрет будет касаться контента, в котором отрицается, что деятельность человека или выбросы парниковых газов способствуют изменению климата. Изменения коснутся, в том числе и видео на YouTube.

Google будет использовать комбинацию автоматизированных инструментов и человеческого анализа, чтобы обеспечить соблюдение новых правил.

Также рекламодатели не смогут покупать рекламу, которая отрицает изменение климата или содержит ссылки на веб-страницу, отрицающую изменение климата.

Новая политика не коснется рекламы публичных обсуждений или исследований климатической политики.

Напомним

Ранее в этом году французское агентство по надзору за конкуренцией оштрафовало Google на 220 млн евро за злоупотребление своим рыночным положением в индустрии онлайн-рекламы.

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