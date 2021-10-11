Американский регулятор рассмотрит заявку Boeing на работу спутников связи

Федеральная комиссия по связи США (FCC) сообщила, что отправила на рассмотрение заявку компании Boeing, которая планирует отправить в космос 147 спутников связи и начать предоставлять услуги широкополосной связи.

Американский регулятор рассмотрит заявку Boeing на работу спутников связи

Источник: sg.news.yahoo.com

Boeing подала заявку в FCC ещё в 2017 году, запросив разрешение на развёртывание спутниковой группировки на низкой околоземной орбите. Космические аппараты позволят компании предоставлять услуги широкополосного доступа в Интернет всем категориям потребителей, включая частные лица, корпоративных клиентов, а также правительственные ведомства в самих США, в Пуэрто-Рико, а также на Американских Виргинских Островах.

В 2019 году компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) призвала FCC отклонить план Boeing, заявив, что он представляет «явную опасность вредного вмешательства» для других систем или «как минимум наложить соответствующие условия, чтобы работа Boeing не наносила вреда деятельности других» операторов. Boeing отказались комментировать направление FCC заявки на рассмотрение.

Американский регулятор рассмотрит заявку Boeing на работу спутников связи

Источник: sg.news.yahoo.com

В апреле FCC проголосовала за одобрение плана SpaceX по развёртыванию некоторых спутников Starlink на более низкой околоземной орбите, чем изначально планировалось — компания оформила соответствующий запрос на запуск 2824 спутников на сниженной орбите. Компания при этом признала, что их спутники на малых высотах могут работать с помехами, создаваемыми группировкой проекта Amazon Kuiper Systems — интернет-гигант инвестировал более $10 млрд в собственную программу из 3236 низкоорбитальных спутников.

Дорогая в развёртывании спутниковая связь является единственным способом выйти в сеть для жителей отдалённых труднодоступных регионов и сельской местности. Кроме того, данная технология становится незаменимой, когда традиционные средства связи оказываются недоступными из-за ураганов и других стихийных бедствий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Facebook упал и потянул за собой основателя: Цукерберг летит из списка ForbesFacebook упал и потянул за собой основателя: Цукерберг летит из списка Forbes
Facebook, Instagram и другие соцсети "лежат": названа вероятная причина глобального сбояFacebook, Instagram и другие соцсети "лежат": названа вероятная причина глобального сбоя
В Украине арестовали двух хакеров, подозреваемых во взломе организаций в ЕС и СШАВ Украине арестовали двух хакеров, подозреваемых во взломе организаций в ЕС и США
Американский судья признал Cloudflare невиновной в нарушении авторских прав клиентамиАмериканский судья признал Cloudflare невиновной в нарушении авторских прав клиентами
Суд оштрафовал 34-летнего закарпатца за фейки о коронавирусеСуд оштрафовал 34-летнего закарпатца за фейки о коронавирусе
Блок рекламы


Похожие новости
Американский судья признал Cloudflare невиновной в нарушении авторских прав клиентамиАмериканский судья признал Cloudflare невиновной в нарушении авторских прав клиентами
Илон Маск сообщил о грядущем завершении стадии бета-тестирования спутникового интернет-сервиса Starlink в октябреИлон Маск сообщил о грядущем завершении стадии бета-тестирования спутникового интернет-сервиса Starlink в октябре
Хакеры осуществили кибератаки на сайты президента и СБУ, - ГосспецсвязиХакеры осуществили кибератаки на сайты президента и СБУ, - Госспецсвязи
Владелец TikTok отложил IPO в США. Причина — контроль китайских регуляторовВладелец TikTok отложил IPO в США. Причина — контроль китайских регуляторов
Хакеры парализовали работу сети супермаркетов в ШвецииХакеры парализовали работу сети супермаркетов в Швеции
Японская Disco Corp. придумала свой вариант «удалёнки»: те, кто остался дома, платят вышедшим на работу
Google гарантировала британскому регулятору, что не монополизирует рекламу в Chrome после отказа от CookieGoogle гарантировала британскому регулятору, что не монополизирует рекламу в Chrome после отказа от Cookie
В Украине начал работу чат-бот для онкобольных "Лечись"В Украине начал работу чат-бот для онкобольных "Лечись"
В Украине возобновил работу сервис для онлайн-регистрации субсидийВ Украине возобновил работу сервис для онлайн-регистрации субсидий
Хакеры, которые взломали американский нефтепровод, похвастались тремя новыми жертвамиХакеры, которые взломали американский нефтепровод, похвастались тремя новыми жертвами
Последние новости
Подгружаем последние новости