Американский регулятор рассмотрит заявку Boeing на работу спутников связи

Федеральная комиссия по связи США (FCC) сообщила, что отправила на рассмотрение заявку компании Boeing, которая планирует отправить в космос 147 спутников связи и начать предоставлять услуги широкополосной связи.

Источник: sg.news.yahoo.com

Boeing подала заявку в FCC ещё в 2017 году, запросив разрешение на развёртывание спутниковой группировки на низкой околоземной орбите. Космические аппараты позволят компании предоставлять услуги широкополосного доступа в Интернет всем категориям потребителей, включая частные лица, корпоративных клиентов, а также правительственные ведомства в самих США , в Пуэрто-Рико, а также на Американских Виргинских Островах.

В 2019 году компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) призвала FCC отклонить план Boeing, заявив, что он представляет «явную опасность вредного вмешательства» для других систем или «как минимум наложить соответствующие условия, чтобы работа Boeing не наносила вреда деятельности других» операторов. Boeing отказались комментировать направление FCC заявки на рассмотрение.

Источник: sg.news.yahoo.com

В апреле FCC проголосовала за одобрение плана SpaceX по развёртыванию некоторых спутников Starlink на более низкой околоземной орбите, чем изначально планировалось — компания оформила соответствующий запрос на запуск 2824 спутников на сниженной орбите. Компания при этом признала, что их спутники на малых высотах могут работать с помехами, создаваемыми группировкой проекта Amazon Kuiper Systems — интернет-гигант инвестировал более $10 млрд в собственную программу из 3236 низкоорбитальных спутников.

Дорогая в развёртывании спутниковая связь является единственным способом выйти в сеть для жителей отдалённых труднодоступных регионов и сельской местности. Кроме того, данная технология становится незаменимой, когда традиционные средства связи оказываются недоступными из-за ураганов и других стихийных бедствий.



