Украинец создал "армию ботов", которая распространяла вирусы и осуществляла DDoS-атаки

Мужчине готовится сообщение о подозрении.

Украинец создал "армию ботов", которая распространяла вирусы и осуществляла DDoS-атаки
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила хакера, создавшего и администрировавшего мощный бот-нет - автоматизированную сеть из более 100 тысяч фейковых аккаунтов. Через нее он совершал DDoS- и спам-атаки, выявлял уязвимости веб-сайтов и взламывал их.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области. Кроме кибератак и взлома сайтов, он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах - так называемым брутфорсом.

Заказчиков человек находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

При этом, по данным следствия, прикарпатец является представителем роSSийской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяется действие санкций Совета нацбезопасности и обороны. Он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы, используемые для проведения транзакций.

Во время обысков у него изъяли компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности. Мужчине готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ст. 363-1 (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее киберполиция сообщила, что разоблачила 25-летнего украинского хакера в совершении вирусных атак на более 100 иностранных компаний. Среди пострадавших - известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники. Ущерб, нанесенный потерпевшим, достигает 150 млн долларов США.

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