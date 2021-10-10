Американский судья признал Cloudflare невиновной в нарушении авторских прав клиентами

Федеральный судья США постановил, что сервис Cloudflare не несёт ответственности за какие-либо нарушения авторских прав в отношении контента, размещённого на веб-сайтах, которые поддерживаются его сетью.

Американский судья признал Cloudflare невиновной в нарушении авторских прав клиентами

Источник: cloudflare.com

В 2018 году на компанию подали в суд модные бренды Mon Cheri Bridals и Maggie Sottero Designs. Каждый раз, когда они добивались закрытия интернет-магазинов, в которых продавались подделки под товары принадлежащих им торговых марок, эти сайты быстро появлялись в Сети под новыми названиями. В итоге бренды решили засудить Cloudflare за нарушение авторских прав, поскольку компания предоставляла этим сайтам технические услуги.

«Эти интернет-сайты, в том числе обслуживаемые Cloudflare, которые являются предметом настоящего иска, производили, импортировали, распространяли, предлагали для продажи поддельные товары, в том числе свадебные платья, платья для торжественных мероприятий, платья для выпускных вечеров и другую официальную одежду с использованием защищённых авторским правом изображений предметов гардероба истцов, они продолжают это делать по сей день... Cloudflare обслуживает и тем самым позволяет этим контрафактным веб-сайтам обманывать потребителей и нарушать авторские права истцов и других представителей индустрии официальной одежды», — говорится в заявлении. Главным истцом выступила компания Mon Cheri Bridals, которая потребовала проведения суда присяжных.

Американский судья признал Cloudflare невиновной в нарушении авторских прав клиентами

Источник: pixabay.com

Судья Винс Чхабрия (Vince Chhabria), заседающий в федеральном суде Северной Калифорнии, не согласился с доводами истца и отклонил иски. «Истцы не предоставили доказательств, на основании которых присяжные могли бы заключить, что услуги по повышению производительности Cloudflare существенно способствуют нарушению авторских прав. Единственное доказательство истцов о влиянии этих услуг — это рекламные материалы с сайта Cloudflare, подчёркивающие преимущества этих услуг», — постановил судья.

Cloudflare сталкивается с судебными исками о нарушении авторских прав уже не впервые. Патрик Немерофф (Patrick Nemeroff), курирующий вопросы рисков, судебных разбирательств и трудоустройства, пояснил: «На протяжении нескольких лет правообладатели иногда пытаются привлечь Cloudflare к ответственности за нарушение авторских прав на веб-сайтах, использующих наши сервисы. Мы всегда считали это бессмысленным... Мы не размещаем контент веб-сайтов, которые оказываются проблемными, не агрегируем и не продвигаем контент, не помогаем конечным пользователям найти его, наши услуги даже не нужны для доступности контента в Интернете. Поставщики услуг инфраструктуры вроде Cloudflare не могут решать такие проблемы, как нарушение авторских прав в Интернете... Мы согласны с аргументами окружного суда и надеемся, что это поможет предотвратить подобные иски в будущем».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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