Google отметила рост активности хакеров в Gmail — проводятся масштабные фишинговые кампании

Google предупредила около 14 тысяч своих пользователей, что они могут стать объектом фишинговой кампании хакеров из группировки APT28, также известной как Fancy Bear. Считается, что в неё входят роSSийские хакеры. Атака была обнаружена специалистами поискового гиганта в конце сентября.

Google отметила рост активности хакеров в Gmail — проводятся масштабные фишинговые кампании

bleepingcomputer.com

Шейн Хантли (Shane Huntley), который возглавляет группу анализа угроз Google, отмечает, что в этом месяце приходится рассылать куда больше предупреждений об опасности, чем обычно. Именно нынешняя кампания APT28 повлекла огромное количество предупреждений для пользователей Gmail. Хантли говорит, что на неё пришлось 86 % всех пакетных предупреждений, отправленных в этом месяце. Он объясняет, что эти уведомления предупреждают получателя, а не указывают на взлом его учётной записи Gmail.

Google отметила рост активности хакеров в Gmail — проводятся масштабные фишинговые кампании

bleepingcomputer.com

Специалист отметил, что такие предупреждения являются обычным явлением для таких людей, как активисты, журналисты, чиновники или люди, работающие в структурах национальной безопасности, потому что именно на них нацелены подобные атаки. Все фишинговые письма, отправленные в рамках кампании Fancy Bear, были заблокированы Gmail и не попали в почтовые ящики пользователей, поскольку они автоматически классифицировались как спам.

Google отметила, что намеренно отправляет уведомления партиями, а не в тот момент, когда обнаруживает угрозу, чтобы злоумышленники не могли отслеживать некоторые из стратегий защиты компании.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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