Мужчине было 47 лет.

6 октября в возрасте 47 лет скончался украинский айтишник и изобретатель, основатель крафтовых соцсетей Алексей Мась.

На его Facebook-странице сообщается, что Мась умер от болезни.

Один из родственников Алексея рассказал, что последние месяцы он болел, отменив все онлайн-встречи.

Алексей Мась - один из первых успешных украинских интернет-предпринимателей. Он известен тем, что созданный им почтовый сервис Mail.ua в 2012 году был продан Mail.ru приблизительно за полмиллиона долларов, и украинские пользователи перешли на роSSийскую платформу.

Также Мась - соучредитель Украинской баннерной сети. Он запустил Infostore.org, который стал известным файлообменником в Украине и был закрыт в 2008-му году.

В течение трех лет Мась занимал должность руководителя инновационной лаборатории компании "Киевстар". В 2019 году онлайн-предприниматель запустил проект Крафт соцсети, который финансировали донатеры.