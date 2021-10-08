Microsoft предупредил об усилении угрозы со стороны роSSийских хакеров

Чаще всего атаки направлены против США, Украины и Великобритании.

Microsoft предупредил об усилении угрозы со стороны роSSийских хакеров
Фото: adviser.ru

РоSSия становится все более агрессивной и результативной в проведении кибератак против США и других стран. На хакеров, связанных с роSSийским государством, приходится 58% от общего количества кибератак на другие страны. При этом атаки успешны почти в трети случаев.

Об этом говорится в отчете компании Microsoft о цифровой безопасности за 2021 год, передает Голос Америки.

"Базирующиеся в РоSSии группировки укрепили свои позиции в качестве серьезной угрозы для глобальной цифровой экосистемы", - отмечается в отчете.

Microsoft предупреждает, что роSSийские хакеры умеют адаптироваться к новым условиям и научились эффективно использовать инструменты с открытым исходным кодом, "что затрудняет их обнаружение".

В компании также сообщили, что чаще всего атаки роSSийских хакеров направлены против США. На втором и третьем местах - Украина и Великобритания.

Эксперты считают, что в последнее время внимание смещается на сбор разведывательной информации. Более половины роSSийских атак сейчас нацелены на ведомства, связанные с внешней политикой, национальной безопасностью или обороной. Годом ранее на такие атаки приходилось лишь 3%.

По данным Microsoft, после РоSSии наибольшее количество кибератак исходит из Северной Кореи, Ирана и Китая. Согласно отчету, кибератаки Китая сосредоточены преимущественно на сборе разведданных.

В последние недели в США несколько высокопоставленных официальных лиц выразили обеспокоенность по поводу растущей угрозы кибератак, особенно со стороны других стран.

Как сообщалось, СБУ за месяц заблокировала более 50 кибератак против органов госвласти Украины.

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