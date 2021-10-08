Facebook основала фонд на $10 миллионов для поощрения создателей VR-контента

Facebook объявила о создании фонда Creator Fund с капиталом в $10 миллионов, чтобы побудить людей создавать контент для своей платформы виртуальной реальности Horizon Worlds. Хотя Horizon Worlds всё ещё находится в стадии бета-тестирования, компания явно хочет привлечь больше создателей контента, чтобы предложить больше возможностей, которые могут быть интересны пользователям.

theverge.com

Средства фонда будут выделены в течение следующего года в рамках трёх основных направлений:

Серия общественных конкурсов на создание «самых лучших миров Horizon». Facebook выплатит до $10 тысяч трём призёрам. Программа Creator Accelerator, которая призвана предоставить знания и навыки, необходимые для создания контента Horizon Worlds, людям с разным уровнем подготовки. Facebook завершила пилотный этап программы в сентябре, а уже в ноябре начнёт принимать заявки на участие в следующем этапе, который будет запущен в начале 2022 года. Финансирование разработчиков, заинтересованных в создании «опыта Horizon на определённую тему».

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), генеральный директор Facebook, заявил, что хочет, чтобы люди видели Facebook как «компанию метавселенных». Одним из примеров того, как это может выглядеть, является приложение Horizon Workrooms от Facebook, которое представляет собой для виртуальный конференц-зал для совместной работы. Стоит отметить, что в этой сфере Facebook сталкивается с конкуренцией других проектов, в частности, разрабатываемых Epic Games и Roblox, которые также в значительной степени полагаются на контент, созданный пользователями.

Хотя фонд Creator Fund является шагом в верном направлении, для дальнейшего развития Horizon Worlds Facebook придётся инвестировать куда больше, чем $10 миллионов. Вряд ли это станет проблемой для компании, которая заработала больше $10 миллиардов во втором квартале этого года.



