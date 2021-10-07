Суд оштрафовал 34-летнего закарпатца за фейки о коронавирусе

Мужчина распространил 16 постов о пандемии, информация в которых была признана ложной.

Суд оштрафовал 34-летнего закарпатца за фейки о коронавирусе
Фото: runews.su

Межгорский районный суд Закарпатской области оштрафовал 34-летнего Ростислава Токара за распространение фейковой и манипулятивной информации о COVID-19 в Facebook.

Мужчина распространил 16 постов о пандемии, информация в которых была признана ложной. Нарушение зафиксировали сотрудники СБУ, сообщает ZAXID.NET.

По данным сотрудников СБУ, 34-летний Ростислав Токар в период с 22 марта по 10 августа 2021 года систематически распространял в Facebook манипулятивные посты о пандемии COVID-19.

"Всего мужчина распространил 16 постов, которые не соответствуют действительности и опровергнуты украинскими волонтерскими интернет-проектами "СтопФейк" и "ВоксЧек". Это подтверждено актом просмотра веб-страницы в интернете, составленным сотрудником СБУ от 25.08.2021 и распечатками скриншотов с веб-ресурса Facebook", - говорится в тексте решения.

Интересно, что Ростислав Токар на местных выборах 2020 года баллотировался в Межгорский поселковый совета от политической партии "Слуга народа", однако не вошел в список избранных депутатов.

Судья Межгорского районного суда Владимир Кривко признал Ростислава Токара виновным по статье 173-1 КУоАП (распространение ложных слухов) и обязал уплатить штраф в сумме 255 гривен. Также с обвиняемого взыскали судебные расходы в размере 454 грн.

Мужчина имеет право на обжалование решения суда в течение пятнадцати дней.

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