Суд оштрафовал 34-летнего закарпатца за фейки о коронавирусе

Мужчина распространил 16 постов о пандемии, информация в которых была признана ложной.

Межгорский районный суд Закарпатской области оштрафовал 34-летнего Ростислава Токара за распространение фейковой и манипулятивной информации о COVID-19 в Facebook.

Мужчина распространил 16 постов о пандемии, информация в которых была признана ложной. Нарушение зафиксировали сотрудники СБУ , сообщает ZAXID.NET.

По данным сотрудников СБУ , 34-летний Ростислав Токар в период с 22 марта по 10 августа 2021 года систематически распространял в Facebook манипулятивные посты о пандемии COVID-19.

"Всего мужчина распространил 16 постов, которые не соответствуют действительности и опровергнуты украинскими волонтерскими интернет-проектами "СтопФейк" и "ВоксЧек". Это подтверждено актом просмотра веб-страницы в интернете, составленным сотрудником СБУ от 25.08.2021 и распечатками скриншотов с веб-ресурса Facebook", - говорится в тексте решения.

Интересно, что Ростислав Токар на местных выборах 2020 года баллотировался в Межгорский поселковый совета от политической партии "Слуга народа", однако не вошел в список избранных депутатов.

Судья Межгорского районного суда Владимир Кривко признал Ростислава Токара виновным по статье 173-1 КУоАП (распространение ложных слухов) и обязал уплатить штраф в сумме 255 гривен. Также с обвиняемого взыскали судебные расходы в размере 454 грн.

Мужчина имеет право на обжалование решения суда в течение пятнадцати дней.

Ранее в Днепропетровской области врача оштрафовали на 34 тыс. гривен и на год лишили права деятельности за подделку ковид-сертификатов.