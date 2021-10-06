YouTube собирается нанять топ-менеджера для развития направления подкастов

YouTube ищет топ-менеджера, который будет курировать бизнес в сфере подкастов. Это новая должность для видеоплатформы и знак того, что владеющий сервисом холдинг Alphabet начинает всерьёз относиться к данному направлению деятельности.

Источник: freepik.com

YouTube и сегодня является одной из наиболее популярных платформ для любителей подкастов — многие авторы контента записывают свои выпуски и загружают их на сайт как видеоролики. Один из крупнейших подкастов в мире «The Joe Rogan Experience» имеет на YouTube более 11 млн подписчиков. А некоторые популярные видеоблогеры, такие как Logan Paul и h3h3, сменили формат и превратились в подкастеров.

Тем не менее, на платформе в целом до настоящего момента было мало что сделано по оптимизации приложения и сайта для слушателей подкастов — эта работа пока выполняется разработчиками других направлений в Google . Но официальный представитель YouTube подтвердил, что сейчас платформа ищет сотрудника на руководящую должность, который курировал бы организацию и управление миллионами подкастов, уже существующих на сайте.

По сравнению с онлайн-видео подкастинг является более скромным направлением. За прошлый год объём продаж рекламы на YouTube поставил почти $20 млрд, тогда как весь бизнес подкастинга в США не смог превысить $1 млрд. Но ожидается, что за этот год финансовые результаты подкастинга удвоятся. За слушателей подкастов сейчас развернулась активная борьба. Google придётся конкурировать со Spotify, которая уже потратила несколько миллиардов долларов на покупку подкстинговых компаний и шоу, увеличили объёмы инвестиций Amazon и Apple . Spotify даже начала экспериментировать с видеоподкастами (водкастами). В Google подкастам уже пришлось пережить перенос с одной платформы на другую: сначала они размещались в сервисе Play Music, который впоследствии закрылся, поэтому их было решено переместить в специализированное приложение под Android.



