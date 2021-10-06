РоSSия хочет оштрафовать Facebook из-за задержки с удалением контента

Компании грозит штраф в размере до 10% от годовой выручки.

РоSSийский регулятор в сфере информационных технологий (Роскомнадзор) составил на Facebook протокол, по которому компании грозит оборотный штраф в размере до 10% от годовой выручки. Причиной стало несвоевременное удаление запрещенного в РФ контента.

Об этом сообщает “Интерфакс”.

"Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc. составил административный протокол по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram. За подобное правонарушение, совершенное повторно, американской ИТ-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время протокол будет передан для рассмотрения в суд.

В протоколе приведены ссылки на 9 материалов, по которым Роскомнадзор с 2019 года направил в Facebook 110 сообщений (60 сообщений по четырем материалам в Facebook и 53 сообщения по пяти материалами в Instagram).

Отмечается, что службы модерации социальных сетей Facebook и Instagram удалили эти девять материалов после получения уведомления о вызове на составление протокола, предусматривающего наложение оборотного штрафа. При этом по роSSийскому законодательству компания обязана делать это в течение 24 часов после получения сообщения.