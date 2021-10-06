РоSSия хочет оштрафовать Facebook из-за задержки с удалением контента

Компании грозит штраф в размере до 10% от годовой выручки.

РоSSия хочет оштрафовать Facebook из-за задержки с удалением контента
Фото: cnet.com

РоSSийский регулятор в сфере информационных технологий (Роскомнадзор) составил на Facebook протокол, по которому компании грозит оборотный штраф в размере до 10% от годовой выручки. Причиной стало несвоевременное удаление запрещенного в РФ контента.

Об этом сообщает “Интерфакс”.

"Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc. составил административный протокол по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram. За подобное правонарушение, совершенное повторно, американской ИТ-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время протокол будет передан для рассмотрения в суд.

В протоколе приведены ссылки на 9 материалов, по которым Роскомнадзор с 2019 года направил в Facebook 110 сообщений (60 сообщений по четырем материалам в Facebook и 53 сообщения по пяти материалами в Instagram).

Отмечается, что службы модерации социальных сетей Facebook и Instagram удалили эти девять материалов после получения уведомления о вызове на составление протокола, предусматривающего наложение оборотного штрафа. При этом по роSSийскому законодательству компания обязана делать это в течение 24 часов после получения сообщения.

Напомним, накануне суд в Москве зарегистрировал апелляционные жалобы Google на три постановления мирового судьи, который 19 августа назначил компании штрафы на общую сумму 6 млн рублей за нарушение роSSийского законодательства.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Facebook упал и потянул за собой основателя: Цукерберг летит из списка ForbesFacebook упал и потянул за собой основателя: Цукерберг летит из списка Forbes
Facebook, Instagram и другие соцсети "лежат": названа вероятная причина глобального сбояFacebook, Instagram и другие соцсети "лежат": названа вероятная причина глобального сбоя
В Украине арестовали двух хакеров, подозреваемых во взломе организаций в ЕС и СШАВ Украине арестовали двух хакеров, подозреваемых во взломе организаций в ЕС и США
YouTube удалил немецкие каналы RT из-за фейков о COVID-19YouTube удалил немецкие каналы RT из-за фейков о COVID-19
Бывшая сотрудница обвинила Facebook в сознательном нежелании бороться против дезинформацииБывшая сотрудница обвинила Facebook в сознательном нежелании бороться против дезинформации
Блок рекламы


Похожие новости
Бывшая сотрудница обвинила Facebook в сознательном нежелании бороться против дезинформацииБывшая сотрудница обвинила Facebook в сознательном нежелании бороться против дезинформации
В Facebook назвали причину многочасового сбояВ Facebook назвали причину многочасового сбоя
В даркнете продают базу с личной информацией 1,5 млрд пользователей Facebook
Facebook, Instagram и другие соцсети "лежат": названа вероятная причина глобального сбояFacebook, Instagram и другие соцсети "лежат": названа вероятная причина глобального сбоя
Facebook упал и потянул за собой основателя: Цукерберг летит из списка ForbesFacebook упал и потянул за собой основателя: Цукерберг летит из списка Forbes
YouTube удалил немецкие каналы RT из-за фейков о COVID-19YouTube удалил немецкие каналы RT из-за фейков о COVID-19
Facebook выделила $50 млн, чтобы сделать свою «метавселенную» доброжелательной и безопасной для пользователейFacebook выделила $50 млн, чтобы сделать свою «метавселенную» доброжелательной и безопасной для пользователей
Акции Facebook упали до самого низкого уровня с июля. Причина — негативные прогнозы по доходамАкции Facebook упали до самого низкого уровня с июля. Причина — негативные прогнозы по доходам
Акционеры обвинили Facebook в выплате миллиардов долларов FTC ради персональной защиты Марка ЦукербергаАкционеры обвинили Facebook в выплате миллиардов долларов FTC ради персональной защиты Марка Цукерберга
Facebook отреагировала на обвинения в бездействии относительно опасности Instagram для подростковFacebook отреагировала на обвинения в бездействии относительно опасности Instagram для подростков
Последние новости
Подгружаем последние новости