Бывшая сотрудница обвинила Facebook в сознательном нежелании бороться против дезинформации

Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Гауген призналась, что именно она была информатором, который передал журналистам данные внутренних исследований компании, в которых говорилось о вреде соцсети Instagram для психики подростков.

Об этом она заявила в интервью программе "60 Minutes" на канале CBS.

Гауген также обвинила Facebook в том, что главным для компании является прибыль, а не борьба с раздуванием ненависти и дезинформации.

Месяц назад она анонимно подала жалобу на компанию в правоохранительные органы, тайно скопировав тысячи страниц внутренних документов Facebook. The Wall Street Journal опубликовала данные собственных исследований, свидетельствующие, что соцсеть Instagram крайне негативно влияет на психику подростков, особенно подростков-девочек.

Однако именно в телевизионном интервью Гауген впервые раскрыла свою личность.

"Я постоянно замечала в Facebook, что существовал конфликт интересов между тем, что хорошо для общественности, и тем, что хорошо для Facebook. И Facebook снова и снова выбирал собственные интересы, например зарабатывание денег", - сказала Гауген в интервью.

Практически сразу после того, как интервью вышло в эфир, Facebook выступила с опровержением заявлений бывшей сотрудницы.

"Мы продолжаем усиливать борьбу с распространением дезинформации и вредоносного контента. Предположение о том, что мы поощряем плохой контент и ничего не делаем, просто не соответствуют действительности", - заявила представитель Facebook Лена Питш.

Гауген - 37 лет, она имеет программистское и бизнес-образование и закончила Гарвард, 15 лет проработала в технологических компаниях Google и Pinterest, а в мае уволилась с Facebook, пишет Голос Америки.

По словам Гауген, в Facebook понимали вызовы выборов президента США 2020 года и включили систему безопасности для уменьшения дезинформации, но это было временно, и соцсеть использовали для организации штурма Капитолия 6 января.

Документы, обнародованные Гауген, также свидетельствуют, что также соцсеть Instagram, которая принадлежит Facebook, негативно влияла на психическое здоровье подростков, раздувая их страхи относительно собственной внешности.

На этой неделе Фрэнсис Гауген даст показания перед подкомитетом Сената на слушаниях "Защита детей в интернете", которые посвящены исследованиям на тему негативного влияния Instagram на юных пользователей.

Напомним, вчера в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой, который длился примерно шесть часов. Затем стали поступать сообщения о возможных проблемах в Google , Twitter , TikTok и многих других онлайн-сервисов. Также поступали данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.

Кроме того, сервис Downdetector получил информацию о некоторые сбои в электронных системах Southwest Airlines, Bank of America, Snapchat, Gmail , Telegram.

Цены акций Facebook на фоне масштабного сбоя упали приблизительно на 5%. Это привело к снижению состояния Марка Цукерберга до $120,9 млрд, опустив его до 5-го места в списке миллиардеров Bloomberg - ниже Билла Гейтса.