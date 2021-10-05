В Facebook назвали причину многочасового сбоя

Данные пользователей не пострадали.

В Facebook назвали причину многочасового сбоя
Фото: cnet.com

Сбой в работе Facebook, который длился около шести часов 4 октября, был связан с неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что данные пользователей не пострадали.

"Наши сервисы теперь снова подключены к сети, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью вернуть их к нормальной работе", - говорится в сообщении.

"Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать ... Сейчас мы хотим прояснить, что, по нашему мнению, основной причиной этого сбоя было неправильное внесение изменений в конфигурации", - заявили в компании.

Напомним, вчера в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой, который длился примерно 6 часов. Затем стали поступать сообщения о возможных проблемах в Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисах. Также поступали данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.

Кроме того, сервис Downdetector получил информацию о некоторых сбоях в электронных системах Southwest Airlines, Bank of America, Snapchat, Gmail, Telegram.

Цены акций Facebook на фоне масштабного сбоя упали приблизительно на 5%. Это привело к снижению состояния Марка Цукерберга до $120,9 млрд, опустив его до 5-го места в списке миллиардеров Bloomberg - ниже Билла Гейтса.

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