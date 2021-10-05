В даркнете продают базу с личной информацией 1,5 млрд пользователей Facebook

На одном из известных хакерских форумов в даркнете продаётся личная информация более 1,5 миллиарда пользователей Facebook, сообщает ресурс PrivacyAffairs. Указывается, что это самая крупная слитая в Сеть база данных с информацией о пользователях указанной социальной сети.

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В конце минувшего сентября на одном из известных хакерских форумов появилось объявление, автор которого заявил, что в его распоряжении находится личная информация о более 1,5 млрд пользователей Facebook. Продавец указывает, что все данные свежие и были собраны в этом году. Он предлагает купить их все целиком или небольшими порциями.

Один из потенциальных покупателей сообщил PrivacyAffairs, что информацию о миллионе пользователей Facebook продавец оценил в $5000. Продавец также указал, в данных содержатся имена пользователей, их электронные почтовые ящики, информация об месторасположении, информация о поле, номер телефона и пользовательский ID.

Хакер заявляет, что собрал данные о пользователях не с помощью взлома их страниц, а с помощью парсинга — мониторинга и анализа персональных данных, находящихся в открытом доступе, а затем структурированных в списки и базы данных, согласно заданным параметрам.

Хотя информация, оказавшаяся в руках хакера, не была украдена. Но в конечном итоге она может оказаться в распоряжении недобросовестных рекламных агентств и других заинтересованных организаций, а также киберпреступников, которые могут использовать их, например, для фишинговых атак.



