В Украине арестовали двух хакеров, подозреваемых во взломе организаций в ЕС и США

Имена задержанных и способы их операций не разглашаются в интересах следствия.

На прошлой неделе американские и европейские правоохранительные органы арестовали в Украине двух людей, которые якобы требовали многомиллионные выкупы после взлома европейских и американских организаций.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Европол.

По данным Европола, ФБР и правоохранительные органы Франции и Украины координировали операцию, в результате которой были арестованы $375 тыс. наличными и два автомобиля класса люкс, а также заморожены $1,3 млн в криптовалюте.

По данным Европола, двое подозреваемых требовали от пострадавших от 5 до 70 млн евро. Имена задержанных и способы их операций не разглашаются в интересах следствия.

"Организованная преступная группа подозревается в совершении ряда целенаправленных атак против очень крупных промышленных групп в Европе и Северной Америке с апреля 2020 года", - заявила пресс-секретарь Европола Клэр Жорж.

Согласно заявлению Европола, в Украину прибыли четыре сотрудника ФБР, которые помогали координировать операцию. ФБР не ответило на запрос о комментарии.

Марк Арена, генеральный директор корпорации Intel 471, специализирующейся на кибербезопасности, отметил, что, по его мнению, двое арестованных были "аффилированными лицами", а не "основными операторами" известной службы-вымогателя.

"Ряд субъектов используют или использовали несколько служб-вымогателей, поэтому мы предостерегаем от связывания этого действия с одной конкретной службой-вымогателем", - сказал Марк Арена.

Бывший следователь по киберпреступности в голландской полиции Джон Фоккер заявил, что правоохранительным органам часто требуются годы, чтобы "создать надежное дело" против группировок.

"Украина выразила желание и способность арестовывать преступников-вымогателей на своей территории - это то, что было большой проблемой для РоSSии", - сказал Фоккер.

Напомним, в начале июля стало известно, что около 200 американских компаний пострадали от масштабной атаки программ-вымогателей. взлом был нацелен на ИТ-компанию "Kaseya" из Флориды, а затем распространился по корпоративными сетями, использующим ее программное обеспечение.