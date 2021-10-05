Facebook, Instagram и другие соцсети "лежат": названа вероятная причина глобального сбоя

Появилась версия причины глобального сбоя Facebook, Instagram и других соцсетей, которую специалисты считают наиболее вероятной. Специалисты говорят, что из таблиц глобальной маршрутизации были удалены записи DNS. Их функция - сообщать системам, как найти ту или иную соцсеть.

Глобальный сбой Facebook, Instagram и других соцсетей: названа причина

Об этом сообщил в своем Twitter журналист британского издания The Independent Брайан Кребс.

"Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации", - сообщил журналист.

Confirmed: The DNS records that tell systems how to find https://t.co/qHzVq2Mr4E or https://t.co/JoIPxXI9GI got withdrawn this morning from the global routing tables. Can you imagine working at FB right now, when your email no longer works & all your internal FB-based tools fail?
- briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021

Глобальный сбой не помешал хакерам завладеть конфиденциальными данными полутора миллиарда жителей планеты

В результате сбоя хакеры сумели завладеть конфиденциальной информацией, касающейся 1,5 млрд пользователей Facebook. В даркнете появились имена, номера телефонов, адреса электронной почты, местоположение и возраст пользователей. Остальную информации можно приобрести на популярном хакерском сайте.

Напомним, из-за глобальный сбой Facebook и других соцсетей Марк Цукерберг потерял за несколько часов почти 7 миллиардов долларов и опустился с 5 на 6 место в списке Forbes.


Марченко Любов, Тудей

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