Facebook, Instagram и другие соцсети "лежат": названа вероятная причина глобального сбоя

Появилась версия причины глобального сбоя Facebook, Instagram и других соцсетей, которую специалисты считают наиболее вероятной. Специалисты говорят, что из таблиц глобальной маршрутизации были удалены записи DNS. Их функция - сообщать системам, как найти ту или иную соцсеть.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист британского издания The Independent Брайан Кребс.