Facebook упал и потянул за собой основателя: Цукерберг летит из списка Forbes

Беспрецедентный сбой Facebook и других соцсетей, который произошел, сегодня, 4 октября, вечером, не только обрушил связь по всему миру и привычный уклад миллиардов жителей планеты, но и стал причиной стремительного обеднения самых богатых людей мира.

В частности, основатель Facebook Марк Цукерберг, неизменно занимавший одну из лидирующих позиций в списке Forbes, за несколько часов потерял 6,6 млрд. долларов и опустился на шестую строчку в иерархии самых богатых людей планеты.

Вслед за Facebook упали WhatsApp, Twitter , Instagram, Netflix, Steam і PlayStation, стали "глючить, Тикток и ВКонтакте. Также с перебоями работают сервисы Google и Amazon. Пока стоит Telegram, но и с ним, говорят, тоже не все так радужно.

Из-за глобального сбоя соцсетей обрушились акции крупных мировых компаний. Самые богатые люди планеты не успевают подсчитывать свои убытки: все самые значимые соцсети перестали работать.

"Выбор невелик: либо в Одноклассники, либо в реальный мир…", - ехидно заметил по этому поводу Telegram-канал Mash.

Как сообщил New York Times, сотрудники Facebook не могут зайти в свои кабинеты, чтобы решить проблему со сбоем: их пропуска перестали работать. Получается, чтобы решить проблему, нужно войти в кабинет. А чтобы войти в кабинет, проблема должна быть решена.

Напомним, недавно стало известно, что Facebook вводит новые жесткиеправила для всех пользователей. А теперь вот кто-то и для Facebook-а устроил "юрьев день".