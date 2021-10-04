Киберполицейские разоблачили украинского хакера. Пострадавшим нанесено более $150 миллионов убытков

Киберполицейские разоблачили украинского хакера в совершении вирусных атак на более 100 иностранных компаний. Пострадавшим нанесено более $150 млн убытков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Киберполицейские разоблачили украинского хакера. Пострадавшим нанесено более $150 миллионов убытков
Фото: cyberpolice.gov.ua

«Схема» хакера

Хакер взламывал программы для удаленной работы пользователя с компьютером (сервером), а также через спам-рассылки на корпоративные электронные почтовые ящики писем с вредоносным содержимым. В общем хакер осуществил атаки на более 100 иностранных компаний в Северной Америке и странах Европы.

Среди пострадавших — известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники.

За восстановление доступа к закриптованным данным хакер требовал выкуп. Ущерб, нанесенный потерпевшим, достигает $ 150 млн.

Как установили правоохранители, мужчина имел сообщника, который помогал выводить деньги, добытые преступным путем.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в домах его близких лиц.

По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, транспортные средства и более $360 тыс. наличными. Кроме этого, на криптокошельках злоумышленника заблокировано $1,3 миллиона.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

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