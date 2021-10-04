СБУ за месяц заблокировала более 50 кибератак против органов госвласти Украины

Хакеры часто используют метод "грубой силы".

СБУ за месяц заблокировала более 50 кибератак против органов госвласти Украины
Фото: Depositphotos/REDPIXEL

Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ в течение сентября нейтрализовал 53 кибератаки на информационные системы органов государственной власти, утверждается на сайте службы.

В августе таких атак было 43.

По данным силовиков, хакерские атаки удалось обнаружить благодаря анализу более 33 тыс. критических инцидентов в сфере информационной безопасности страны.

Основными видами кибератак были:

  • соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server)
  • попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack)
  • атаки на веб-приложения (Web App Attack)
  • вредоносное программное обеспечение (Malware).
Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что в августе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал обновленную Стратегию кибербезопасности Украины.

Она содержит перечень вызовов и угроз, которые стоят перед Украиной в сфере кибербезопасности, предлагает основы национальной системы защиты от киберугроз, определяет основные приоритеты и стратегические цели обеспечения кибербезопасности Украины, а также направления внешнеполитической деятельности и стратегические задачи, которые стоят перед государством в указанной сфере.

Также Зеленский подписал указ о создании в Украине кибервойск в структуре Министерства обороны.

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