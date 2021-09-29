«Google» — самый популярный запрос в Bing. Об этом заявил представитель компании в европейском суде

В рамках продолжающейся борьбы Google за отмену крупнейшего антимонопольного штрафа, когда-либо наложенного Европейским союзом, представитель компании заявил в суде, что самый популярный запрос в поисковой системе Bing — это «Google».

«Google» — самый популярный запрос в Bing. Об этом заявил представитель компании в европейском суде

Getty Images

Google не перестает унижать конкурентов даже в суде. Отмахиваясь от антимонопольного штафа в ЕС, представитель компании заявил, что «Google» — это самый популярный запрос в поисковике Bing

Все мы время от времени не довольны поисковиком по умолчанию, который стоит на наших устройствах. Поэтому нередко в Яндексе вбиваем запрос «Google», или (намного реже) — наоборот. Пользователи Rambler, Mail или Bing (популярный на Западе поисковик от Microsoft) тоже нередко хотят зайти именно на Google — что уж говорить, система поиска информации и сторонние сервисы этого IT-гиганта и правда лучше. Но никто и не подозревал, что эту информацию можно использовать в суде.

«Мы представили доказательства, показывающие, что наиболее распространенным поисковым запросом в Bing на сегодняшний день является Google», — заявил юрист компании Альфонсо Ламадрид в Верховном суде ЕС в Люксембурге. Согласно Bloomberg, Ламадрид после этого сказал, что «люди используют Google, потому что они этого хотят, а не потому, что их заставляют».

Чтобы понять суть этого аргумента, обратимся к событиям 2018 года, когда европейские регуляторы впервые оштрафовали технологического гиганта на 5 миллиардов долларов — самая крупная сумма из когда-либо выписанных Европейским союзом. В жалобе ЕС утверждалось, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке Android-устройств множеством способов, в том числе путем включения своей флагманской поисковой системы в состав ОС мобильного телефона.

Генеральный директор Google Сундар Пичай тем временем смотрел на вещи по-другому. В своем сообщении в блоге под названием «Android создал больше выбора, а не меньше» в 2018 году он утверждал — точно так же, как Ламадрид три года спустя, — что пользователи Android могут легко переключиться на другую поисковую систему, если они предпочтут, скажем, Bing или Brave.

Тот факт, что Google поглощает более 90% трафика поисковых систем по всему миру, продолжил Пичай, объясняется только тем, что пользователи предпочли Google этим конкурентам. Но признайтесь, кто из нас будет переключать предустановленную поисковую систему, если это не вопрос принципа? Ведь большинству пользователей нет разницы, искать информацию через Google, Яндекс или Bing.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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