В РоSSии по обвинению в госизмене арестовали основателя одной из ведущих компаний в сфере киберзащиты

Топ-менеджера Group-IB отправили за решетку на два месяца.

В РоSSии по обвинению в госизмене арестовали основателя одной из ведущих компаний в сфере киберзащиты
Фото: cnews.ru

В РоSSии арестовали бизнесмена Илью Сачкова, основателя и генерального директора компании Group-IB, которая является одной из ведущих на роSSийском рынке киберзащиты.

Как сообщает "Интерфакс", его взяли под стражу до 27 ноября по обвинению в государственной измене. Материалы уголовного дела засекречены.

В Group-IB отказались комментировать обвинения, выдвинутые Сачкову, но выразили уверенность в его невиновности.

Во вторник, 28 сентября, роSSийские силовики целый день проводили обыски в московском офисе Group-IB.

Компания Group-IB существует с 2003 года. Она специализируется на решении задач, связанных с кибербезопасностью. Среди ее клиентов были, в частности, роSSийская государственная корпорация "Ростех", оператор связи «МегаФон», Сбербанк и Альфа-банк.

Она имеет офисы в РоSSии, Нидерландах, Сингапуре, ОАЭ.

В 2020 году обвинили топ-менеджера Group-IB Никиту Кислицына в совершении киберпреступлений - по их версии, в 2012 году он в сговоре с другим хакером похитил данные пользователей соцсети Formspring, а потом пытался их продать. Впоследствии Кислицын давал показания ФБР по делу взломщика - россиянина Евгения Никулина.

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