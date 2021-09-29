В РоSSии по обвинению в госизмене арестовали основателя одной из ведущих компаний в сфере киберзащиты

Топ-менеджера Group-IB отправили за решетку на два месяца.

В РоSSии арестовали бизнесмена Илью Сачкова, основателя и генерального директора компании Group-IB, которая является одной из ведущих на роSSийском рынке киберзащиты.

Как сообщает "Интерфакс", его взяли под стражу до 27 ноября по обвинению в государственной измене. Материалы уголовного дела засекречены.

В Group-IB отказались комментировать обвинения, выдвинутые Сачкову, но выразили уверенность в его невиновности.

Во вторник, 28 сентября, роSSийские силовики целый день проводили обыски в московском офисе Group-IB.

Компания Group-IB существует с 2003 года. Она специализируется на решении задач, связанных с кибербезопасностью. Среди ее клиентов были, в частности, роSSийская государственная корпорация "Ростех", оператор связи «МегаФон», Сбербанк и Альфа-банк.

Она имеет офисы в РоSSии, Нидерландах, Сингапуре, ОАЭ .

В 2020 году обвинили топ-менеджера Group-IB Никиту Кислицына в совершении киберпреступлений - по их версии, в 2012 году он в сговоре с другим хакером похитил данные пользователей соцсети Formspring, а потом пытался их продать. Впоследствии Кислицын давал показания ФБР по делу взломщика - россиянина Евгения Никулина.