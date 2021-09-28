В Китае заблокировали популярные сайты о криптовалюте CoinGecko и CoinMarketCap

Власти Китая продолжают давить на крипторынок. После объявления биткоина вне закона, провайдеры начали блокировать два популярных сайта о цифровой валюте. Об этом сообщает The Block, а передает РБК.

В Китае заблокировали популярные сайты о криптовалюте CoinGecko и CoinMarketCap
Фото: coingecko.com

Сайты о криптовалюте внесли в стоп-лист

Сайты CoinGecko и CoinMarketCap стали недоступны для жителей материкового Китая. Власти КНР внесли ресурсы в стоп-лист.

Когда это произошло — неизвестно, однако массовые жалобы пользователей о невозможности получить доступ к сайтам начали появляться рано утром 28 сентября.

Как обходят блокировку

В китайском мессенджере WeChat администраторы групп, связанных с криптовалютою, начали менять их названия или извещать пользователей о переходе в Telegram.

Также в мессенджере активно публикуют инструкции об использовании VPN.

Предыстория

Напомним, что Народный банк Китая (НБК) вновь раскритиковал биткоин. Регулятор назвал любую деятельность с криптовалютою нелегальной и пообещал подавить крипторынок.

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