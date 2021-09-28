Facebook выделила $50 млн, чтобы сделать свою «метавселенную» доброжелательной и безопасной для пользователей

Facebook объявила о создании фонда XR Programs and Research Fund в размере $50 млн, который поможет ей более добросовестно разрабатывать «метавселенную». В течение двух лет средства из него будут направляться на «программы и внешние исследования».

The Verge / Alex Castro

Facebook ранее уже финансировала академические исследования социального воздействия носимых устройств AR и запрашивала предложения по оборудованию виртуальной реальности. В блоге Facebook даётся определение метавселенной, как «следующей вычислительной платформы», в ходе создания которой компания будет сотрудничать с политиками, исследователями и отраслевыми партнёрами.

В своём объявлении Facebook описывает «метавселенную» как «виртуальные пространства, где вы можете создавать и заниматься исследованиями вместе с другими людьми», которые не находятся физически рядом, а присутствуют в множестве продуктов и сервисов.

Facebook заявила, что цель фонда заключается в том, чтобы убедиться, что она строит свою часть «метавселенной» с прицелом на совместимость с другими сервисами, а также на инклюзивность, конфиденциальность, безопасность и «экономические возможности». В настоящее время самая большая «метавселенная» Facebook — это платформа под названием Horizon, которая существует в виде бета-приложения Oculus, позволяющего пользователям проводить встречи в виртуальной реальности.

Компания рассказала, что будет сотрудничать в разработке «метавселенной» с такими организациями, как Women in Immersive Tech, Africa No Filter, Electric South и Организация американских государств, а также «способствовать независимым внешним исследованиям» с такими организациями, как Университет Гонконга и Национальный университет Сингапура.



