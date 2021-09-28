Число активных пользователей TikTok перевалило за 1 миллиард в месяц

TikTok заявляет, что её фирменный видеосервис преодолел важную веху. Компания говорит, что её платформу ежемесячно посещает более одного миллиарда активных пользователей. Огромная популярность TikTok ранее вдохновила YouTube и Facebook запустить аналогичные сервисы, которые, тем не менее, не обрели такой широкой популярности.

Число активных пользователей TikTok перевалило за 1 миллиард в месяц

variety.com

TikTok дебютировал как сервис, который позволял пользователям создавать собственные короткие музыкальные клипы на основе композиций, доступных в библиотеке платформы. За последние пару лет приложение серьёзно расширило функциональность, став социальной платформой, объединяющей пользователей на основе их предпочтений. Особую популярность TikTok обрёл во время пандемии коронавируса, когда всё больше людей искали развлечений, к которым можно получить доступ не выходя из дома.

В конце прошлого года будущее TikTok оказалось под угрозой из-за указа тогдашнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump), направленного на запрет ряда китайских сервисов. Позже этот указ был отозван действующим президентом Соединённых Штатов Джо Байденом (Joe Biden). TikTok не прекращает работу по совершенствованию платформы. Среди последних нововведений на платформе стоит отметить увеличение максимальной длительности роликов с 60 секунд до трёх минут.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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