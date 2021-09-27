Торгующий криптовалютой хомяк увеличил свой портфель почти на 30 % за три месяца — это больше, чем в фонде Баффета

Хомяк Mr.Goxx, ставший главным героем криптовалютного проекта, увеличил свой торговый портфель почти на 30 % менее чем за три месяца. В процентном выражении доходность его сделок обошла индекс S&P 500, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (Warren Buffett) и фонд Ark Innovation от Кэти Вуд (Cathie Wood). Об этом пишет издание Protos.

Источник: Twitch Mr.Goxx

В июне 2021 года хозяин хомяка построил для него специальную клетку. С её помощью Mr.Goxx может выбрать конкретную криптовалюту, побегав по специальному «колесу намерений», после чего начать торговать, пробежав по одному из двух тоннелей — для покупки или продажи токенов. Торговые сессии транслируются на отдельный Twitch-канал. Всего хомяку доступно 30 криптовалют для торговли.

Источник: Protos

В итоге портфель Mr.Goxx вырос почти на 30 % менее чем за три месяца. Он начинал с бюджета в $390, а к моменту написания увеличил его до $498. Фактически сумма увеличивалась до $580, но уменьшилась из-за обрушения криптовалютного рынка. Последнее было связано с запретом на криптовалютные транзакции в Китае. Этого хомяк предугадать никак не мог.

Источник: Protos

Наиболее яркие сделки Mr.Goxx:

в июле куплена Chiliz (CHZ) на сумму $23,60. Продано за $36,44 в прошедшую пятницу (+54 %);

в июле куплена Pantos (PAN) на сумму $23,57. Продано за $35,33 в прошедшее воскресенье (+50 %);

в июле куплена Dogecoin (DOGE) на сумму $23,79. Продано за $34,80 в прошедший четверг (+46 %).

В беседе с Protos хозяин хомяка рассказал, что несмотря на доходность сделок животного, затраты на его жилище пока не окупились. Во сколько именно обошлось строительство клетки, не уточняется. «Mr.Goxx рад видеть, что некоторые из его инвестиций окупились», — отметил его «деловой партнёр».



