YouTube запустил функцию прямого скачивания видео

YouTube запустил тестирование функции загрузки видео. Протестировать эту опцию смогут пользователи, оформившие подписку YouTube Premium. Для участия в эксперименте нужно подать заявку до 19 октября.

Пользователям YouTube разрешили скачивать видео без подключения к интернету

Перед участием в бета-тестировании проверьте, чтобы на вашем компьютере был установлен совместимый браузер — Google Chrome, Opera или Edge. Участники тестирования получат кнопку для скачивания видеороликов с YouTube, которая после нажатия загружает видео в раздел "Загрузки". Список загруженных файлов пользователи смогут просмотреть в браузере.

Данная функция скачивания видео с YouTube будет работать пока что в тестовом режиме. Когда Google сделает ее общедоступной, станет известно позже.

Пользователям YouTube разрешили скачивать видео без подключения к интернету

Пока что многие пользователи скачивают видео с помощью посторонних сервисов, таких как SaveFromNet и другие.

Кроме того, у пользователей смартфонов Xiaomi появилась функция прослушивания Youtube с заблокированным экраном. Чтобы ей воспользоваться, нужно в меню управления программы установить отметку напротив Youtube, затем нажать на "Воспроизводить звук когда экран выключен". Даже при заблокированном смартфоне Xiaomi звук будет воспроизводиться.

Ранее сообщалось, сколько заплатят украинцы за YouTube и соцсети после введения нового налога "на Google".


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинская платформа GitLab выходит на IPOУкраинская платформа GitLab выходит на IPO
Coinbase отказывается от плана программы кредитования криптовалюты. Причина — претензии SECCoinbase отказывается от плана программы кредитования криптовалюты. Причина — претензии SEC
ЕС осудил РоSSию за кибератаки накануне выборов в ГерманииЕС осудил РоSSию за кибератаки накануне выборов в Германии
Акции Facebook упали до самого низкого уровня с июля. Причина — негативные прогнозы по доходамАкции Facebook упали до самого низкого уровня с июля. Причина — негативные прогнозы по доходам
Twitter позволит выплачивать вознаграждения авторам в биткоинахTwitter позволит выплачивать вознаграждения авторам в биткоинах
Блок рекламы


Похожие новости
Офис по развитию предпринимательства и экспорта запустил международную версию Единого экспортного веб-порталаОфис по развитию предпринимательства и экспорта запустил международную версию Единого экспортного веб-портала
Google запустила новую программу для украинских предпринимателейGoogle запустила новую программу для украинских предпринимателей
TikTok оказался популярнее YouTubeTikTok оказался популярнее YouTube
МИД запустило версию сайта Украины на испанскомМИД запустило версию сайта Украины на испанском
Сотрудник МТСБУ попался на продаже видео с камер наблюдения в КиевеСотрудник МТСБУ попался на продаже видео с камер наблюдения в Киеве
Twitter тестирует новую функцию, которая позволит делиться твитами только с близкими друзьямиTwitter тестирует новую функцию, которая позволит делиться твитами только с близкими друзьями
Facebook запустил конкурента ClubhouseFacebook запустил конкурента Clubhouse
Женщины массово судятся с Pornhub из-за опубликованных видео с нимиЖенщины массово судятся с Pornhub из-за опубликованных видео с ними
Facebook запустила рекламу в своём сервисе коротких видео Instagram ReelsFacebook запустила рекламу в своём сервисе коротких видео Instagram Reels
YouTube разрешил пользователям Shorts использовать любое аудио со своей платформы для создания коротких видеоYouTube разрешил пользователям Shorts использовать любое аудио со своей платформы для создания коротких видео
Последние новости
Подгружаем последние новости