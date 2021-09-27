YouTube запустил функцию прямого скачивания видео

YouTube запустил тестирование функции загрузки видео. Протестировать эту опцию смогут пользователи, оформившие подписку YouTube Premium. Для участия в эксперименте нужно подать заявку до 19 октября.

Перед участием в бета-тестировании проверьте, чтобы на вашем компьютере был установлен совместимый браузер — Google Chrome , Opera или Edge. Участники тестирования получат кнопку для скачивания видеороликов с YouTube, которая после нажатия загружает видео в раздел "Загрузки". Список загруженных файлов пользователи смогут просмотреть в браузере.

Данная функция скачивания видео с YouTube будет работать пока что в тестовом режиме. Когда Google сделает ее общедоступной, станет известно позже.

Пока что многие пользователи скачивают видео с помощью посторонних сервисов, таких как SaveFromNet и другие.

Кроме того, у пользователей смартфонов Xiaomi появилась функция прослушивания Youtube с заблокированным экраном. Чтобы ей воспользоваться, нужно в меню управления программы установить отметку напротив Youtube, затем нажать на "Воспроизводить звук когда экран выключен". Даже при заблокированном смартфоне Xiaomi звук будет воспроизводиться.