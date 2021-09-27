Крупнейшие криптобиржи перестали регистрировать китайских пользователей

Две крупнейшие криптобиржи приостановили регистрацию пользователей из Китая, подчинившись новым требованиям Пекина. Пользователи из Гонконга пока могут создавать учётные записи.

Источник: bloomberg.com

Криптовалютные биржи Huobi и Binance запретили трейдерам регистрировать новые учётные записи, используя номера мобильных телефонов из материкового Китая после того, как местный центробанк заявил в пятницу, что все связанные с криптовалютами транзакции теперь считаются незаконной финансовой деятельностью. При этом жители Гонконга всё ещё могут регистрировать новые аккаунты.

Представитель Huobi отказался от комментариев. Представитель Binance подтвердил, что компания больше не проводит обменных операций в Китае и блокирует доступ к площадке для китайских IP-адресов — при этом он не стал комментировать запрет на регистрацию с китайскими номерами телефонов. «Binance очень серьёзно относится к своим обязательствам по соблюдению нормативных требований и стремится следовать директивам местных регулирующих органов, где бы мы ни работали», — заявил представитель компании в электронном письме.

Напомним, последнее заявление Пекина, опубликованное Народным банком Китая и девятью другими официальными ведомствами, включая Министерство общественной безопасности КНР , стало кульминацией многолетних попыток подавить децентрализованный криптовалютный рынок с биткоином и его аналогами. В документе напрямую упоминаются офшорные криптобиржи, обслуживающие китайских клиентов — таким организациям теперь запрещено нанимать граждан КНР на любые должности, включая сферы маркетинга, расчётов по платежам и технологический сектор.

В 2017 году Китай предписал местным биржам прекратить совместные торги по фиатным деньгам и криптоактивам, вынудив Huobi и Binance зарегистрировать свои платформы в более дружественных к отрасли юрисдикциях: в Сингапуре и на Мальте. Тем не менее, китайские пользователи сохранили доступ к услугам, включая куплю-продажу цифровых активов и транзакции между криптовалютами.

В июне Huobi запретила существующим китайским пользователям участвовать в торгах по рискованным продуктам после того, как Пекин возобновил преследование криптовалютной отрасли и запретил майнинг. Как отмечается, сейчас нет никаких свидетельств того, что уже зарегистрированные китайские пользователи полностью утратили возможность работать с Huobi и Binance, которые, наряду с OKEx, считаются крупнейшими созданными в Китае криптобиржами. При этом OKEx всё ещё позволяет регистрировать аккаунты с мобильными номерами из материкового Китая.



