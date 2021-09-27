Google существенно снизит комиссию при продаже облачного ПО

Google Cloud снизит процентную ставку доходов от предоставления услуг сторонним компаниям с 20% до 3%. Об этом сообщает CNBC.

Google существенно снизит комиссию при продаже облачного ПО
Фото: Pixabay

Конкуренты Google также снизили стоимость

Большинство крупных поставщиков облачных сервисов в 2021 году снизили стоимость за пользование своими Cloud-платформами. Это является следствием давления на рынок.

«Наша цель — предоставить партнерам лучшую платформу и самые конкурентные стимулы в отрасли», — сообщил CNBC представитель Google.

Google гонится за другими

Аналитики отмечают, что в последнее время Google, который уступает Amazon Web Services и Microsoft Azure в облачной инфраструктуре, увеличивает усилия по привлечению независимых производителей программного обеспечения на свою облачную платформу.

Ранее сообщалось, что Google уменьшит зарплату своим сотрудникам, которые будут работать из дома.

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