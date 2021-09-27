В США хотят создать онлайн-платформу для IPO

В США крупные банки и инвесткомпании планируют до конца 2021 года запустить онлайн-платформу для проведения первичных размещений акций. Об этом пишет ЭП со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Что известно о запуске

Издание сообщает, что этим займется разработчик программного обеспечения Capital Markets Gateway LLC (CMG), компания уже разработала платформу, которая предоставляет данные и аналитику о сделках с крупными пакетами акций, допэмиссиях и IPO, а также об организаторах этих соглашений.

Позже в этом году компания планирует расширить свои услуги, чтобы инвесторы могли размещать свои заявки в рамках IPO и другие сделки на рынках акционерного капитала с помощью компьютера, а не делать это по телефону.

После запуска новой системы потенциальные покупатели бумаг смогут видеть условия размещения и подавать заявки через цифровые каналы андеррайтерам, если у них есть соответствующие договоренности с ними.

После прайсинга они смогут узнать итоги просто включив вечером компьютер, а не ждать следующего утра для звонка в банк, отмечает WSJ.