Google купил офисное здание в Нью-Йорке за $2,1 млрд

Компания Google , входящая в холдинг Alphabet Inc., покупает офисное здание на Манхэттене за $2,1 млрд, сообщает Лига. Бизнес со ссылкой на The Wall Street Journal.

Фото: business-standard.com

По данным компании Real Capital Analytics, покупка Google офисного здания в Нью-Йорке является самой дорогой сделкой в данном сегменте с начала пандемии covid-19 и одной из самых дорогих в истории США .

Продавцами выступили две канадские фирмы — Oxford Properties Group и CPP Investments.

Офисное здание на Манхэттене сейчас находится на стадии строительства и, как ожидается, будет открыто в середине 2023 года.

Что это значит

Соглашение свидетельствует о повышении интереса крупных технологических компаний к офисным помещениям, несмотря на то, что они позволяют персоналу работать удаленно.

«Покупка Google здания площадью более 120?000 квадратных метров указывает на то, что опасения относительно смерти офисного формата недвижимости преувеличены», — добавляет издание.

В последние годы Google расширяет свои офисы в Нью-Йорке: в городе сейчас работает около 12?000 сотрудников, это самое большое количество работников компании за пределами Калифорнии.

В то же время, покупка нового офиса укрепила статус Google как одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости на Манхэттене.

Ранее

Google уменьшил зарплату своим сотрудникам, которые будут работать из дома.

Фото с внутреннего калькулятора Google показывают, что зарплата сотрудников может меняться в 5?25%, если место для удаленной работы находится далеко от офиса.