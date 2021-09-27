Google купил офисное здание в Нью-Йорке за $2,1 млрд

Компания Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., покупает офисное здание на Манхэттене за $2,1 млрд, сообщает Лига. Бизнес со ссылкой на The Wall Street Journal.

Google купил офисное здание в Нью-Йорке за $2,1 млрд
Фото: business-standard.com

По данным компании Real Capital Analytics, покупка Google офисного здания в Нью-Йорке является самой дорогой сделкой в данном сегменте с начала пандемии covid-19 и одной из самых дорогих в истории США.

Продавцами выступили две канадские фирмы — Oxford Properties Group и CPP Investments.

Офисное здание на Манхэттене сейчас находится на стадии строительства и, как ожидается, будет открыто в середине 2023 года.

Что это значит

Соглашение свидетельствует о повышении интереса крупных технологических компаний к офисным помещениям, несмотря на то, что они позволяют персоналу работать удаленно.

«Покупка Google здания площадью более 120?000 квадратных метров указывает на то, что опасения относительно смерти офисного формата недвижимости преувеличены», — добавляет издание.

В последние годы Google расширяет свои офисы в Нью-Йорке: в городе сейчас работает около 12?000 сотрудников, это самое большое количество работников компании за пределами Калифорнии.

В то же время, покупка нового офиса укрепила статус Google как одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости на Манхэттене.

Ранее

Google уменьшил зарплату своим сотрудникам, которые будут работать из дома.

Фото с внутреннего калькулятора Google показывают, что зарплата сотрудников может меняться в 5?25%, если место для удаленной работы находится далеко от офиса.

В Google объяснили, что начисляют зарплату по максимальной ставке в конкретном городе или штате. Если сотрудник переходит на удаленную работу в городе, где расположен офис, то зарплата меняться не будет.

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