Twitter позволит выплачивать вознаграждения авторам в биткоинах

Twitter позволит пользователям выплачивать создателям контента в соцсети вознаграждения с помощью биткоина, интегрировав такую возможность в сервис Tips (Tip Jar для донатов от подписчиков). Об этом компанияобъявила в четверг, 23 сентября, передает CNBC.

Twitter позволит выплачивать вознаграждения авторам в биткоинах
Фото: deex.blog

Что известно

Сервис Tip Jar соцсеть запустила в тестовом режиме в мае. Он будет доступен по всему миру уже на этой неделе для пользователей iOS от Apple, а в ближайшие недели — для Android. Сейчас пользователи могут платить донаты авторам соцсети в обычной валюте, используя традиционные платежные сервисы — приложения SquareCash и Venmo от PayPal.

Twitter интегрирует в соцсеть сервис Strike bitcoin lighting wallet, чтобы создатели могли получать выплаты от подписчиков в биткоинах. Пользователи также получат возможность добавлять свои биткоин-реквизиты для отправки и получения донатов в криптовалюте. Соцсеть не взимает процент с денег, отправленных через Tips.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси — один из самых ярых сторонников криптовалюты. В последние месяцы он писал в соцсети, что пробует свои силы в майнинге биткоинов. Он заявлял, что нет ничего более важного для работы, чем биткоин, а криптовалюта принесет мир всему миру.

Ранее «Минфин» писал, что компания Square, которая принадлежит создателю Twitter Джеку Дорси, сообщила о покупке биткоинов на $170 млн.

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