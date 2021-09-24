Акции Facebook упали до самого низкого уровня с июля. Причина — негативные прогнозы по доходам

Акции Facebook упали на 4,67% — до $340,69 за бумагу в начале торгов на бирже NASDAQ. Последний раз на таком уровне акции соцсети торговались в июле. Об этом пишет РБК.

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Причина падения

Продажи в бумагах начались после того, как Facebook предупредил инвесторов, что введенные Apple ограничения в использовании личной информации пользователей для целевого показа рекламы окажут большее негативное влияние на результаты компании в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом.

Новые правила Apple

Новые правила Apple требуют, чтобы пользователи приложений прямо заявили, что они разрешают приложениям и сайтам отслеживать свое поведение в интернете. Если пользователь отказывается, это сокращает объем данных, который получают продавцы рекламы, что приводит к снижению эффективности рекламных компаний, падению продаж брендов и, соответственно, доходов от рекламного бизнеса.

Apple заявила, что изменения разработаны с учетом требований к конфиденциальности.

В ответ Facebook сообщил, что новые правила для приложений нанесут ущерб малому бизнесу, который полагается на таргетированную рекламу и не имеет денег на большие рекламные кампании. Доходы от рекламы малого бизнеса составляет основную часть рекламной выручки Facebook.

По оценке Facebook, из-за нововведений примерно на 15% занижаются данные о «конверсиях». Этот параметр включает действия, которые человек совершает после просмотра рекламы, в том числе покупку продуктов. Facebook заявил, что фактические «конверсии», такие как продажи и загрузки приложений, выше, чем показывает статистика.