Хакерская атака на крупную фермерскую компанию в США может привести к нехватке продовольствия в стране

Новая атака программ-вымогателей на крупного поставщика сельскохозяйственных услуг в США может привести к нехватке продуктов питания в будущем, если конфликт между хакерами и компанией не решиться в ближайшее время.

Изображение Cornell Frhauf с сайта Pixabay

Хакерская группа под названием BlackMatter требуют выкуп в размере 5,9 миллиона долларов

Как сообщает Futurism, поставщик сельскохозяйственных услуг NEW Cooperative Inc. из штата Айова в США подвергся хакерской атаке. Группа BlackMatter, стоящая за атакой, потребовала выкуп в размере 5,9 миллиона долларов (около 428 миллионов рублей). NEW Cooperative Inc. платить отказался.

Согласно Ars Technica, NEW Cooperative предоставляет программное обеспечение для производства около 40 процентов зерна в США и графиков кормления 11 миллионов сельскохозяйственных животных. Поставщик утверждает, что обеспечивает критически важную инфраструктуру, и остановка работы приведет к серьезным последствиям, в том числе нехватке продовольствия в стране.

BlackMatter до сих пор отказывается отступать, опровергая утверждение NEW Cooperative о том, что компания подпадает под категорию критически важной инфраструктуры.

NEW Cooperative заявляет, что проинформировала правоохранительные органы и привлекла экспертов по безопасности данных для расследования и исправления ситуации. Чем закончится «битва» пока неясно.